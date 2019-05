Cod portocaliu in Bucuresti si mai multe judete: Ploi torentiale, descarcari electrice si grindina UPDATE

Ziare.

Va ploua torential, mai ales in estul orasului, si se vor cumula 20...35 l/mp. Vor fi si frecvente descarcari electrice, grindina de mici dimensiuni, unele intensificari ale vantului.Si judetele Ialomita, Braila si Calarasi sunt tot sub atentionare cod portocaliu, pana la ora 17.30.Vor fi averse ce vor cumula local 35...40 l/mp, intensificari puternice ale vantului, vijelii, frecvente descarcari electrice si grindina de mici si medii dimensiuni.Totodata, judetele Brasov, Covasna, Harghita si Mures se afla, pana la ora 17.30, sub cod galben de ploi.Sunt averse care vor cumula local 20-25 l/mp, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, grindina de mici dimensiuni.