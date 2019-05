Cod portocaliu si galben de ploi, grindina si vijelie - vor cadea pana la 80 l/mp, inclusiv in Capitala

Foto: ANM

Este vorba despre un cod galben, care intra in vigoare vineri, la ora 12:00, si expira sambata, la ora 10, si care vizeaza manifestari de instabilitate atmosferica.Vor fi averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, grindina si intensificari ale vantului ce vor lua si aspect de vijelie. Cantitatile de apa vor depasi 25 l/mp si izolat 40...50 l/mp.Meteorologii noteaza ca instabilitatea atmosferica se va mentine temporar accentuata si in urmatoarele zile, in cea mai mare parte a tarii.ANM a emis si un. Acesta va aduce ploi abundente si instabilitate atmosferica, temporar deosebit de accentuata.In cea mai mare parte a Munteniei si Dobrogei, nordul Olteniei, jumatatea de sud a Moldovei, precum si in zona Carpatilor Meridionali si de Curbura, va ploua torential, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi local 40...50 l/mp si pe arii restranse 60...80 l/mp.