Cod portocaliu si galben de ploi si ninsori, inclusiv in Capitala

Foto: Administratia Nationala de Meteorologie

Cum va fi vremea in Capitala

In cursul zilei de marti va ploua pe arii extinse in vestul, nord-vestul si centrul tarii, iar la munte vor fi precipitatii mixte. In noaptea de marti spre miercuri (4/5 februarie), in regiunile intracarpatice ploile se vor transforma treptat in lapovita si ninsoare, iar la munte si in nordul Moldovei vor predomina ninsorile. Cantitatile de precipitatii vor depasi 20...25 l/mp si izolat 35...40 l/mp.Vantul va avea intensificari in regiunile vestice si centrale, cu viteze in general de 55...65 km/h, dar mai ales in zonele montane, indeosebi la altitudini mari, unde vor fi rafale de peste 90...100 km/h si va fi viscol. Intensificari temporare ale vantului vor mai fi si in restul teritoriului, dar in special in sudul Olteniei, unde rafalele vor depasi 50...55 km/h. Izolat vor fi conditii de polei sau ghetus.. In zona de munte a judetelorvor fi precipitatii abundente si se vor acumula local 40...50 l/mp.De asemenea, deIn intervalul mentionat in regiunile estice vor fi precipitatii, la inceput ninsori in zona de munte si in nordul Moldovei si mai ales ploi si lapovita in rest, iar spre seara si noaptea vor predomina ninsorile.La munte, in nordul si centrul Moldovei, iar din orele serii si in sudul Moldovei, Dobrogea si in cea mai mare parte a Munteniei va ninge, se va depune strat de zapada, iar vantul va avea intensificari sustinute, viscolind ninsoarea si determinand scaderea vizibilitatii. Rafalele vor depasi 60...70 km/h, iar in zona montana 90...100 km/h.In a doua parte a zilei de miercuri (5 februarie) si in prima parte a noptii de miercuri spre joi (5/6 februarie) vantul va fi intens si in regiunile vestice si centrale, iar rafalele vor depasi 55...60 km/h.Miercuri si in noaptea de miercuri spre joi, vremea va fi inchisa, iar seara si noaptea trecator va ploua. Vantul va sufla slab si moderat in prima parte a intervalului, apoi se va intensifica treptat, iar la rafala se vor atinge viteze de 40...45 km/h. Temperatura maxima, in scadere fata de ziua precedenta va fi de 11...12 grade, iar cea minima se va situa in jurul a 4 grade.Joi, vremea se va raci accentuat, temperatura aerului va scadea continuu pe tot parcursul intervalului, de la valori de 4...5 grade in dimineata zilei de miercuri pana in jurul a -2 grade in noaptea de miercuri spre joi.Vor fi precipitatii, ziua sub forma de ploaie, iar seara si noaptea predominant ninsoare. Vantul avea intensificari temporare, cu rafale ce vor atinge 55...60 km/h, amplificand senzatia de rece si viscolind ninsoarea in a doua parte a intervalului.A.G.