Codul portocaliu de inundatii in 24 de judete a fost extins pana marti la miezul noptii

Viseu,Iza, Lapus (judetul Maramures)

Somesul Mare (judetul Bistrita Nasaud)

Somesul Mic - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele Cluj si Bihor)

Somes - afluentii mici aferenti sectorului aval S.H. Dej (judetele Cluj, Salaj, Maramures si Satu Mare)

Crisul Repede - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele Cluj si Bihor)

Crisul Negru (judetele Bihor si Arad)

Crisul Alb (judetele Hunedoara si Arad)

Aries (judetele Alba si Cluj)

Mures (judetele Harghita, Mures, Bistrita-Nasaud, Alba, Cluj, Sibiu, Hunedoara si Arad)

Bega - bazin superior si afluenti bazin mijlociu (judetul Timis)

Timis - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior

Barzava, Moravita, Caras, Nera (judetele Caras Severin si Timis)

Cerna (judetele Caras Severin si Gorj)

Drincea, Desnatui (judetele Mehedinti si Dolj)

Jiu (judetele Hunedoara, Mehedinti, Gorj si Dolj)

Olt (judetele Harghita, Covasna, Brasov, Sibiu, Valcea, Gorj, Dolj, Arges si Olt)

Calmatui (judetele Olt si Teleorman)

Vedea (judetele Arges, Olt si Teleorman)

Arges - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele Arges, Dambovita, Giurgiu, Teleorman si Ilfov)

Ialomita (judetele Dambovita, Prahova si Ialomita)

Buzau - bazin superior si afluenti bazin mijlociu (judetele Brasov, Covasna si Buzau)

Ramnicu Sarat (judetele Vrancea si Buzau)

Putna (judetul Vrancea)

Trotus (judetele Harghita, Neamt, Bacau, Covasna si Vrancea)

Suceava, Moldova, Bistrita (judetele Suceava, Neamt si Harghita)

Barlad - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele Neamt, Vaslui, Iasi, Bacau, Vrancea si Galati)

Siret - afluentii mici aferenti sectorului aval S.H. Adjudul Vechi (judetele Vrancea si Galati)

Jijia, Prut - afluentii aferenti sectorului aval S.H. Dranceni (judetele Botosani, Iasi, Vaslui si Galati)

raurile mici din Dobrogea (judetele Tulcea si Constanta)

Conform hidrologilor, in intervalul, va fi in vigoare o atentionare, pe urmatoarele cursuri de rau:se pot produce cu probabilitate si intensitate mai mare pe unele rauri din judetele:, precizeaza INHGA De asemenea, in intervalul, va fi in vigoare o atentionare, pe raurile din bazinele hidrografice:Avertizarile au fost transmise catre Ministerul Apelor si Padurilor, Ministerul Mediului, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Administratia Nationala "Apele Romane", Ministerul Afacerilor Interne, mass-media, S.C. Hidroelectrica S.A., Administratiile Bazinale de Apa Somes-Tisa, Crisuri, Mures, Banat, Jiu, Olt, Arges-Vedea, Buzau-Ialomita, Siret, Prut-Barlad, Dobrogea-Litoral.