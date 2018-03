Iarna din toiul primaverii a dus la inchiderea scolilor. Lista actualizata a judetelor unde nu se tin cursuri

Ziare.

Astfel, conditiile meteorologice nefavorabile au determinat suspendarea cursurilor scolare in 38 de unitati de invatamant din urmatoarele judete: Arges (19), Braila (4), Vrancea (4), Galati (3), Vaslui (3), Mehedinti (2), Alba (2) si Valcea (1), potrivit unui anunt al Ministerului Educatiei Nationale.Reamintim ca orele sunt suspendate integral in judetele(cu exceptia gradinitelor cu program prelungit) si inAnuntul vine in contextul in care in tara sunt in vigoare mai multe coduri de ninsori si frig emise de Administratia Nationala de Meteorologie, valabile pana vineri inclusiv.ANM a anuntat, joi, ca este posibil ca in unele zone din tara zapada sa aiba o usoara nuanta de portocaliu provocata de un ciclon care a adus in Romania praf saharian din Africa. Acest fenomen a fost observat vineri dimineata in Braila si Galati.