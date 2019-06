Nicio zi fara avertizari meteo: Cod portocaliu si galben de vijelii, grindina si pana la 80 l/mp in aproape toata tara

Foto: Administratia Nationala de Meteorologie

Cum va fi vremea in Bucuresti

Ziare.

com

Astfel,Conform acestuia, in Moldova, precum si in nord-estul Munteniei va ploua abundent si torential, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi 40...50 l/mp si izolat 60...80 l/mp. Aversele vor fi insotite de descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si grindina.In cea mai mare parte a tarii vor fi averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si conditii de grindina. Cantitatile de apa vor depasi local 20...25 l/mp si pe arii restranse 30...50 l/mp.De asemenea, ramane valabila informarea meteorologica de vremea rea pentru toata tara, care va expira pe 6 iunie, la ora 23:00. Instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata in toate regiunile. Vor fi perioade in care se vor semnala averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si caderi de grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 15...25 l/mp, iar pe arii restranse 35...40 l/mp.Marti, vremea va fi in continuare instabila. Mai ales dupa-amiaza si seara vor fi averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului. Ploaia poate avea si caracter torential, iar cantitatea estimata va fi de 10...15 l/mp, izolat posibil peste 20 l/mp.Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 24 de grade, iar cea minima va fi de 14...15 grade.Miercuri, vremea se va mentine in general instabila. Vor fi intervale cu averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului, cu o probabilitate mai mare dupa-amiaza si seara. Temperatura maxima va fi de 24...25 de grade, iar cea minima se va situa in jurul valorii de 15 grade.Joi, cerul se anunta variabil, cu unele innorari dupa-amiaza si seara, cand vor fi conditii pentru ploi de scurta durata, descarcari electrice si intensificari ale vantului. Temperatura maxima va fi de 27...28 de grade, iar cea minima de 14...16 grade.A.G.