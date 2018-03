Ninsorile au pus stapanire pe Romania: Autostrada Soarelui a fost inchisa, 41 de trenuri sunt anulate, in Bucuresti se circula cu dificultate LIVE

LIVE TEXT

: Trenurile inregistreaza intarzieri in Gara de Nord.Mai multe trenuri catre Bucuresti de la Timisoara, Pitesti, Ploiesti si Buzau au acumulat intarzieri de cateva zeci de minute, cea mai mare intarziere fiind inregistrata de trenurile care urmau sa ajunga in Gara de Nord de la Timisoara si Pitesti, de cate 35 de minute, potrivit Mediafax.: In Bucuresti, circulatia tramvaiului 41 a fost intrerupta, zeci de tramvaie sunt blocate pe linie, transmite Realitatea TV.- Primaria Municipiului Bucuresti transmite ca, vineri dimineata, in conditii de ninsoare abundenta, arterele principale din cele sase sectoare sunt curatate in proportii intre 20 si 40%.Astfel:Sectorul 1 - arterele principale sunt curatate in proportie de 20%;Sectorul 2 - arterele principale sunt curatate in proportie de 30%;Sectorul 3 - arterele principale sunt curatate in proportie de 30%;Sectorul 4 - arterele principale sunt curatate in proportie de 40%;Sectorul 5 - arterele principale sunt curatate in proportie de 30%;Sectorul 6 - arterele principale sunt curatate in proportie de 40%;- Pe aeroportul Otopeni se inregistreaza intarzieri la decolari, transmite Digi 24.- Sapte tronsoane de drumuri judetene din Olt au fost inchise, vineri dimineata, din cauza viscolului, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu, transmite Agerpres."Au fost inchise de catre Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Olt urmatoarele tronsoane de drumuri judetene: DJ 546C, Potcoava - Perieti; DJ 546 E Teslui - Miesti; DJ 544 Vadastra - Vartop; DJ 544A Brastavatu - Vadastra; DJ 653 Stoicanesti - Craciunei; DJ 642 A Babiciu - Traian; DJ 546 F Coteana - Ipotesti", a anuntat Basasteanu.Pe celelalte drumuri din judet se circula in conditii de iarna.- Alte 23 de trenuri au fost anulate, vineri dimineata.Potrivit CFR Calatori, pana la aceasta ora au fost anulate 41 de trenuri care circulau intre Bucuresti si Constanta, Tulcea, Ciulnita si Slobozia, Caracal si Corabia, Lotru - Piatra Olt, Slatina - Piatra Olt, Piatra Olt - Craiova, Craiova - Bailesti, Rosiori - Turnu Magurele, Alexandria - Rosiori, Buzau - Constanta, Craiova - Sibiu, Piatra Olt - Pitesti si retur.- Traficul rutier se desfasoara in conditii de iarna pe majoritatea drumurilor din judetul Harghita, iar circulatia pe DN 13A a fost restrictionata, vineri dimineata, pentru vehiculele mari, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Harghita, potrivit Agerpres.- Autostrada Soarelui a fost inchisa.A fost inchisa circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe A2, pe ambele sensuri de mers, intre Bucuresti si Drajna, km 12+000 - km 105+500, din cauza viscolului puternic la sol si a vizibilitatii reduse, anunta CNAIR.- Niciun sector de drum national sau autostrada nu este inchis, vineri dimineata, desi codul portocaliu se mentine in municipiul Bucuresti si in judetele Caras Severin, Mehedinti, Dolj, Olt, Arges, Dambovita, Telorman, Giurgiu, Prahova, Buzau, Ialomita, Calarasi, Braila si Tulcea, arata CNAIR.Potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., drumarii au actionat, de joi seara pana vineri dimineata, cu 993 autoutilaje si au imprastiat 4773,7 tone de material antiderapant pentru a mentine deschisa circulatia pe drumurile nationale."Facem in continuare apel la participantii la trafic sa se informeze, inainte de a pleca la drum, in legatura cu situatia din zonele pe care urmeaza sa le tranziteze, sa aiba autovehiculele echipate de iarna, sa circule prudent si sa respecte eventualele restrictii impuse pe anumite sectoare de drum", arata Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.- 18 trenuri au fost anulate, vineri, din cauza conditiilor meteorologice, iar pe raza sucursalelor din zona de Sud-Est a tarii s-a instituit Comandamentul de iarna, a transmis CFR Calatori.Astfel, trenurile anulate circula pe relatiile Bucuresti - Constanta, Bucuresti - Fetesti, Bucuresti - Tulcea si Ciulnita - Slobozia. Mai multe judete au decis ca, vineri, 23 martie, sa inchida scolile, gradinitele si liceele din cauza vremii nefavorabile.Codul portocaliu de ninsoare si frig a intrat in vigoare joi, la ora 23:00 si este valabil pana vineri, la ora 15:00.Fenomenele vizate sunt ninsoare abundenta, strat de zapada consistent, temporar viscol si vizibilitate scazuta."In sudul Banatului si al Olteniei, in cea mai mare parte a Munteniei si a Dobrogei ninsorile vor fi abundente, iar vantul va avea intensificari cu viteze de 50...60 km/h si temporar 65...70 km/h, viscolind si local troienind zapada si determinand diminuarea vizibilitatii", transmite ANM.Codul galben de ninsoare a intrat in vigoare tot joi, incepand cu ora 15:00, si este valabil pana vineri, la ora 20:00.Potrivit ANM, fenomenele vizate sunt ninsori insemnate cantitativ, intensificari ale vantului si vreme deosebit de rece.