Noi avertizari cod portocaliu si galben de inundatii in 28 de judete

Avertizarea cod portocaliu de inundatii este in vigoare pana luni la ora 6.00 si vizeaza judetele Brasov, Sibiu, Maramures, Satu Mare, Bistrita-Nasaud, Cluj, Salaj, Bihor, Hunedoara, Arad si Alba.Sub cod galben de inundatii se afla, incepand de sambata ora 16.00 pana luni la ora 20.00, rauri din judetele Maramures, Satu Mare, Bistrita-Nasaud, Cluj, Salaj, Bihor, Arad, Hunedoara, Alba, Sibiu, Covasna, Brasov, Valcea, Olt, Teleorman si Giurgiu.Totodata, rauri din judetele Harghita, Mures, Bistrita-Nasaud, Harghita, Sibiu, Alba, Timis, Caras Severin, Mehedinti, Dolj, Hunedoara, Gorj, Covasna, Brasov, Valcea, Gorj, Arges, Olt, Teleorman, Dambovita, Prahova, Ialomita si Buzau intra sub avertizare cod galben de inundatii duminica la ora 6.00.Hidrologii avertizeaza ca sunt posibile scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri pe unele rauri, cu posibile depasiri ale cotelor de aparare.Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteo de precipitatii mixte, racire a vremii si intensificari ale vantului, care intra in vigoare sambata dupa-amiaza.