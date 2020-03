Noi coduri galben si portocaliu de vant, valabile in mai multe zone din tara

Foto: Administratia Nationala de Meteorologie

Foto: Administratia Nationala de Meteorologie

Cum va fi vremea in Capitala

Astfel, de, unde temporar vantul va avea intensificari cu viteze la rafala de 70...90 km/h, spulberand zapada si determinand scaderea vizibilitatii, mai ales la altitudini mari.De, unde rafalele vor atinge temporar 55... 70 km/h.De asemenea,, unde vor fi rafale ale vantului de 80...110 km/h, iar zapada va fi puternic spulberata.De asemenea, se mentine codul galben de vant care a intrat in vigoare marti seara de la ora 20:00 si expira joi dimineata la ora 10:00, valabil in zona montana, in nord-estul Munteniei si pe litoral, unde temporar vantul va avea intensificari, cu viteze in general de 55...80 km/h. La munte zapada va fi spulberata si vizibilitatea redusa.Se mentine si codul portocaliu de vant valabil de marti seara de la ora 20:00 pana joi la ora 10:00 valabil pentru zona montana a judetelor Caras-Severin, Mehedinti, Hunedoara si Gorj, unde vantul va prezenta intensificari cu viteze in general de 80...110 km/h, spulberand puternic zapada.Miercuri la amiaza si noaptea de miercuri spre joi, cerul va fi mai mult noros. Vantul va avea temporar intensificari, cu rafale de pana la 45...50 km/h, iar temperatura minima va fi de 1...2 grade.Joi, vremea se va incalzi, dar va fi in general vantoasa. Vor fi intensificari ale vantului, mai ales pe parcursul zilei, cand temporar rafalele vor atinge 55...60 km/h. Cerul va fi temporar noros. Temperatura maxima va fi de 13...14 grade, iar cea minima de 4...5 grade.A.G.