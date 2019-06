Noi coduri galbene si portocalii pana duminica: Ploi torentiale, vijelii si grindina

Ziare.

Astfel,In intervalul mentionat, in zonele de deal si de munte, precum si in Moldova, Transilvania, Maramures, estul Munteniei si vestul Dobrogei vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse torentiale, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si grindina. Cantitatile de apa vor depasi 20...25 l/mp si pe arii restranse 40...50 l/mp.Totodata,si vizeaza judetele Suceava, Botosani, Neamt si zona de munte a judetelor Bistrita-Nasaud si Maramures.In aceste zone se vor semnala manifestari de instabilitate atmosferica accentuata. Vor fi averse torentiale, intensificari ale vantului, vijelii, grindina si frecvente descarcari electrice. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi 35...40 l/mp si izolat 50...60 l/mp.In intervalul mentionat, in toata tara vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin averse torentiale, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si grindina. Cantitatile de apa vor depasi 20...25 l/mp si pe arii restranse 40...50 l/mp.Totsi vizeaza judetele Timis, Caras-Severin, Mehedinti, Gorj, Valcea, Dolj, Olt, Hunedoara, precum si zona montana si submontana a judetelor Arges, Sibiu si Alba.Aici se vor semnala manifestari de instabilitate atmosferica accentuata. Vor fi averse torentiale, intensificari puternice ale vantului, vijelii, grindina si frecvente descarcari electrice. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi 40 l/mp si izolat 60...70 l/mp.