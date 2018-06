Nu mai scapam de furtuni: ANM a emis cod portocaliu si galben. Informarea meteo de vreme rea, prelungita pana luni

vor depasi pe arii extinse 40 l/mp si local 60...70 l/mp

Astfel, ambele coduri intra in vigoare sambata la ora 17:00 si se incheie duminica, la ora 21:00.Mai exact, codul portocaliu vizeaza judetele Botosani, Neamt, Suceava si Iasi, unde va ploua torential, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor inregistra cantitati de apa ceIn ceea ce priveste codul galben, ANM transmite ca, incepand din dupa-amiaza zilei de sambata (16 iunie) si pana in seara zilei de duminica (17 iunie), in cea mai mare parte a Moldovei, precum si in zonele de deal si de munte, temporar se vor semnala averse torentiale, vijelii, descarcari electrice si grindina.Cantitatile de apa vor depasi 25 l/mp si pe arii restranse 40... 50 l/mp. Acest cod vizeaza 21 de judete.In plus, ANM a prelungit informarea meteo de vreme rea valabila in toata tara . Aceasta este deja in vigoare si va ramane pana luni, la ora 10:00.In intervalul mentionat, in cea mai mare parte a tarii, vor fi perioade scurte de timp cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse torentiale, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului ce vor lua si aspect de vijelie si caderi de grindina. Pe spatii mici se vor inregistra cantitati de apa de peste 25...35 l/mp, relateaza ANM.