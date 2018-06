Ploua intruna tot weekendul. ANM a dat 4 noi avertizari de tip cod galben si portocaliu

cod galben

Foto: Administratia Nationala de Meteorologie

Astfel, de vineri de la 11:30, a intrat in vigoare unde ploi care va expira sambata, la 06:00, si care afecteaza cea mai mare parte a Moldovei, Transilvania, Maramures, Crisana, Banat, nordul Munteniei si zona montana si deluroasa a Olteniei.Aici vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse cu caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie si pe arii restranse caderi de grindina.Tot de vineri de la ora 15:00 pana sambata la ora 06:00 va fi in vigoare unde ploi pentru jumatatea de nord a Moldovei, zona Carpatilor Orientali, local in Maramures si in sud-estul Transilvaniei, unde temporar va ploua abundent si se vor acumula cantitati de apa de 40...50 l/mp si pe arii restranse 60...70 l/mp.O alta avertizare de tipintra in vigoare sambata la ora 06:00 si expira duminica la ora 06:00. Aceasta vizeaza cea mai mare parte a Moldovei, Transilvaniei si Maramuresului, precum si in jumatatea de nord a Munteniei si zona montana a Olteniei. Aici se anunta averse cu caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie si izolat grindina.Cea de-a patra avertizare de tipintra in vigoare sambata la ora 06:00 si expira sambata la ora 23:00. Aceasta este valabila pentru Moldova, zona Carpatilor Orientali si Meridionali, unde temporar va ploua abundent si se vor acumula cantitati de apa de 50 l/mp si izolat 60...70 l/mp.A.G.