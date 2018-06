Revin furtunile: Cod portocaliu si galben de ploi abundente in aproape toata tara

Ziare.

Astfel, codul galben este valabil miercuri, de la ora 03:00 pana la 23:00, si vizeaza Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, sudul si estul Transilvaniei, unde cantitatile de apa vor depasi 20...30 l/mp si izolat 40...50 l/mp.Codul portocaliu va intra in vigoare miercuri la ora 09:00 si va expira tot la 23:00, acesta vizand judetele Prahova, Buzau, Vrancea, Covasna si zona de deal si de munte a judetelor Dambovita, Arges, Valcea, Bacau si Brasov. Aici va ploua abundent si se vor acumula cantitati de apa de 40...50 l/mp si pe arii restranse 60...70 l/mp.ANM anunta ca apoi va continua sa ploua in majoritatea regiunilor pana sambata, temporar insemnat cantitativ, indeosebi in zonele extracarpatice si la munte.A.G.