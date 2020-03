Vin ninsorile! Cod portocaliu in 12 judete, avertizari pentru restul tarii

Ziare.

In Oltenia, vestul Munteniei, sudul Banatului si Carpatii Meridionali temporar va ninge abundent (30 - 50 l pe metru patrat), iar stratul de zapada va fi consistent.Vantul va sufla cu 40 - 50 km /h, iar in Carpatii Meridionali, in judetele Olt si Teleorman, precum si in sudul judetelor Valcea si Arges rafalele vor ajunge la 60 - 70 km/h, viscolind ninsoarea si determinand scaderea semnificativa a vizibilitatii.Codul portocaliu va fi in vigoare de luni ora 2.00 pana miercuri la ora 10.00, total sau partial in judetele Caras-Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu, Gorj, Mehedinti, Dolj, Valcea, Olt, Arges, Teleorman si Brasov.Duminica la ora 13.00 va intra in vigoare o atentionare meteo valabila pana luni la ora 2:00, care anunta ninsori moderate in zona Carpatilor Orientali si in Carpatii Meridionali, dar si strat de zapada nou depus consistent. Vantul va avea intensificari mai ales in zona inalta cu viteze de 60 - 70 km/h.In acelasi timp, vor intra in vigoare doua avertizari cod galben.Prima avertizare cod galben incepe luni la ora 2:00 si expira marti la ora 22:00, anuntand in Dobrogea si in jumatatea estica a Munteniei intensificari ale vantului cu viteze de 55-75 km /h. Temporar se vor semnala precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare cu depunere de strat de zapada, dar trecator si ploaie, favorizand formarea poleiului.Cea de-a doua avertizare cod galben va intra in vigoare tot luni la ora 2:00 si va expira marti la ora 22.00, anuntand in zona Carpatilor Orientali si a Muntilor Apuseni, precum si in sudul Transilvaniei ninsori moderate cantitativ si strat de zapada pe alocuri consistent. Vantul va prezenta intensificari cu viteze de 50 - 60 km/h, iar in zona inalta montana rafalele vor depasi 70 - 90 km/ h, viscolind ninsoarea.