Weekend cu furtuni si vijelii: Cod galben si portocaliu pentru jumatate din tara, inclusiv in Bucuresti

Foto: Administratia Nationala de Meteorologie

Prognoza speciala pentru Bucuresti

Ziare.

com

Astfel,valabil pentru estul si sud-estul tarii (inclusiv Bucuresti), zona Carpatilor Orientali si Meridionali, unde vor fi intervale cu manifestari de instabilitate atmosferica.Se vor semnala averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie si izolat grindina. Cantitatile de apa vor depasi local 20...25 l/mp, iar izolat 40...50 l/mp.Totsi care vizeaza nordul si estul Munteniei, sudul Moldovei si Dobrogea. Aici se vor semnala manifestari de instabilitate atmosferica accentuata.Vor fi averse torentiale, intensificari ale vantului, vijelii, grindina si frecvente descarcari electrice. In intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi 40 l/mp si pe arii restranse 50...60 l/mp.De asemenea,. In aceasta perioada, instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata in cea mai mare parte a tarii.Vor fi perioade in care se vor semnala averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si caderi de grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 15...25 l/mp, iar pe arii restranse 35...40 l/mp. Fenomenele vor fi mai frecvente in timpul dupa-amiezelor si serilor.ANM a emis si o prognoza speciala pentru Capitala.In cursul zilei de, vremea va fi calda, dar in general instabila. Mai ales spre seara, vor fi averse ce pot avea si caracter torential, descarcari electrice si, posibil, vijelie si grindina. Temperatura maxima se va situa in jurul a 30 de grade., vremea se va mentine calda, dar se vor semnala manifestari de instabilitate atmosferica. Vor fi intervale cu averse ce pot avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului si conditii de grindina. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 28 de grade", informeaza ANM.Pentru ziua de, meteorologii informeaza ca gradul de instabilitate atmosferica va fi accentuat. Vor fi innorari si intervale cu averse torentiale, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului ce vor putea lua si aspect de vijelie si, posibil, caderi de grindina. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 27 de grade., vremea va fi in general instabila si, in special dupa-amiaza si seara, vor fi innorari temporar accentuate, averse, descarcari electrice si intensificari ale vantului. Temperatura maxima va fi de 29...30 de grade.A.G.