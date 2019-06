A sasea zi de canicula in Europa. Parisul se pregateste pentru cea mai calda zi a saptamanii

Ziare.

com

Acest val de caldura, de o intensitate exceptionala pentru luna iunie, a provocat deja incendii si victime in Franta, Italia si Spania.Pentru prima data de la inceputul inregistrarilor meteorologice in secolul al XlX-lea, Meteo-France a inregistrat vineri 45,9 grade Celsius la Gard, unul dintre cele patru departamente din sudul Frantei pe care institutul meteorologic le-a plasat sub "cod rosu".Acest nou record il pulverizeaza pe cel de 44,1 de grade Celsius, inregistrat in august 2003, in acelasi departament, fiind comparabil, potrivit Meteo-France, cu temperatura inregistrata intr-o zi normala de august in celebra Vale a Mortii din California.Valul de caldura este asociat si cu izbucnirea a 60 de incendii, care au devastat peste 600 de hectare si 12 case si au mobilizat 750 de pompieri.Meteo-France a ridicat sambata dimineata codul rosu pentru cele patru departamente sudice pentru care fusese emis, insa a extins codul portocaliu de canicula pentru 80 de departamente, fata de 75 cu o zi inainte.Regiunea Parisului se va confrunta sambata cu cea mai calda zi saptamanii, "cu o maxima de 36-38 de grade", a indicat agentia, avertizand totodata asupra unei zile foarte calduroase in zona centrala a tarii.Franta a inregistrat si prima victima a acestui val de caldura, dupa ce unui barbat care lucra pe un acoperis la 35 de grade la umbra, in apropiere de Rennes (vestul tarii), i s-a facut rau si a decedat.Doua persoane au murit si in Spania, unde temperaturile au depasit adesea 40 de grade. Un tanar de 17 ani a decedat in urma insolatiei in Andaluzia (sud), iar un varstnic de 93 de ani a murit joi din aceeasi cauza in centrul Valladolid-ului (nord).Valul de caldura este asteptat sa dureze pana sambata in majoritatea zonelor Spaniei, doar regiunile din nord-vest, Asturia si Galicia, fiind crutate de canicula.In Italia, mass-media au raportat vineri moartea unui lucrator in varsta de 60 de ani, caruia i s-a facut rau in timp ce muncea pe o schela la Rimini. Prima victima a acestui val de caldura, un barbat fara adapost de 72 de ani, a decedat joi la Milano.Canicula va afecta Italia si sambata, fiind asteptate in medie 35 de grade Celsius in Toscana si Lazio si 34 de grade in Piemont si Lombardia.