Iarna grea in Europa: Austria se va afla sub cod rosu de ninsori, in Grecia sunt furtuni

Ziare.

com

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care doresc sa calatoreasca sau sa tranziteze Austria cu privire la emiterea de catre autoritatile locale a unui cod rosu de ninsori si cod galben de vant, pentru perioada 8 - 11 ianuarie 2019.Potrivit MAE, in perioada mentionata, vor fi ninsori masive cu depunere a unui strat consistent de zapada (inclusiv cu pericol crescut de avalanse), in special in landurile Tirol, Niederosterreich, Salzburg, Vorarlberg, Oberosterreich si Steiermark.De asemenea, pot exista blocaje in circulatia rutiera si drumuri inchise in respectivele landuri.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Viena: 0043-1-503.24.65, 0043-1-505.23.81 si 0043-1-230.95.10., apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Austria: +43-699.117.26027.Si in Grecia e o iarna grea. Miercuri vor fi ninsori, furtuni si rafale puternice de vant, informeaza MAE. Ministerul recomanda celor care vor sa se deplaseze cu feribotul sa contacteze in prealabil firmele de transport naval."Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul de Meteorologie local a prognozat, in continuare ninsori, furtuni si rafale puternice de vant pentru data de 09 ianuarie 2019. Zonele afectate de vremea nefavorabila sunt: Epir, vestul Peloponezului, insulele Ionice, Tracia, vestul Greciei Centrale. Avand in vedere prognoza de intensificare a vantului, cetatenii romani care au planificate deplasari cu feribotul sunt indrumati sa contacteze in prealabil firmele de transport naval", au transmis reprezentantii MAE, intr-un comunicat de presa remis, marti, MEDIAFAX.Ministerul adauga ca romani care se confrunta cu o situatie cu caracter de urgenta, au la dispozitie si "telefonul de permanenta al Ambasadei Romaniei in Republica Elena: +306978996222 si cel al Consulatului General al Romaniei la Salonic: +306906479076".