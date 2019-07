Avertizare de calatorie pentru Italia: A fost emis cod rosu de canicula in mai multe orase

Ziare.

Potrivit unui comunicat transmis marti de MAE, autoritatile locale au emis cod rosu de canicula, valabil in ziua de 24 iulie, pentru orasele: Brescia (Lombardia), Bolzano (Trentino Alto-Adige), Florenta (Toscana), Perugia (Umbria) si Torino (Piemonte).Pentru ziua de 25 iulie, codul rosu pentru canicula este extins si pentru orasele Bologna (Emilia-Romagna), Frosinone, Rieti, Roma (Lazio), Genova (Liguria), Pescara (Abruzzo), Trieste (Friuli Venezia Giulia) si Verona (Veneto) . A fost emis, de asemenea, cod portocaliu de canicula pentru mai multe orase din nordul si centrul tarii.Pentru informatii actualizate cu privire la starea vremii, se recomanda consultarea Buletinului meteo emis de Ministerul Sanatatii (disponibil la adresa: http://www.salute.gov.it/portale/caldo/bollettiniCaldo.jsp?lingua=italiano&id=4542&area=emergenzaCaldo&menu=vuoto&btnBollettino=BOLLETTINI), precum si site-ul Serviciului Meteorologic al Aeronauticii Militare italiene: http://www.meteoam.it/ si al Serviciului de Protectie Civila: www.protezionecivile.gov.it.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Roma: +390683523358; +390683523356; +390683523352; +390683523344, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie si numarul de telefon de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Italia: +393451473935, respectiv al oficiilor consulare Trieste: +39 340 8821688; Milano: +39 366108 1444; Torino: +39 338 756 8134; Bologna: +39 349 1178220; Bari: +39 334 604 2299; Catania: +39 320 965 3137.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet http://roma.mae.ro, www.mae.ro, pagina de Facebook a Ambasadei Romaniei in Italia (https://www.facebook.com/roma.mae.romania) si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (http://www.mae.ro/app_cs), care ofera informatii si sfaturi de calatorie.