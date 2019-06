Cod rosu de averse torentiale, grindina si vijelii in Timis si Hunedoara

Ziare.

com

Potrivit meteorologilor, in localitatile Margina, Curtea si Pietroasa din judetul Timis si Lapugiu de Jos, Lunca Cernii de Jos, Cerbal, Bunila, Lelese si Batrana din judetul Hunedoara se vor semnala averse torentiale ce vor cumula 40 - 50 l/mp, grindina de medii dimensiuni, vijelie si frecvente descarcari electrice. In zona avertizata in ultima ora s-au cumulat aproximativ 50 l/mp, informeaza ANM.Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, precizeaza ANM.