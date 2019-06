Cod rosu de furtuna in Neamt: Populatia a fost avertizata prin Ro-Alert

Ziare.

Sunt vizate de codul rosu localitatile Roman, Sabaoani, Tamaseni, Cordun, Horia, Doljesti, Trifesti, Ion Creanga, Sagna, Icusesti, Secuieni, Oniceni, Valea Ursului, Dulcesti, Bozieni, Gadinti, Poienari, Gheraesti, Bargauani, Margineni, Secuieni, Stefan cel Mare, Razboieni, Dragomiresti, Tupilati, Faurei, Ruginoasa si Valeni.Potrivit ISU Neamt, in localitatile Ruginoasa si Bozienii de Sus, apa a iesit pe DN15D si a adus aluviuni pe carosabil.De asemenea, in comuna Valeni a iesit un parau din matca iar autoritatile locale intervin cu utilajele pentru a preveni inundarea gospodariilor.Fenomenele prognozate de meteorologi pentru localitatile mentionate sunt vant puternic, vijelie puternica, grindina de dimensiuni medii, descarcari electrice si averse ce vor cumula pana la 40 litri pe metru patrat in doua ore.