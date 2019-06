Cod rosu de grindina in judetul Timis si Arad UPDATE

UPDATE

Potrivit ANM, se vor semnala grindina de medii si posibil mari dimensiuni (diametru de 4-6 cm), intensificari puternice ale vantului, averse ce vor cumula 35-40 l/mp si frecvente descarcari electrice.Sunt vizate localitatile Topolovatu Mare, Belint, Bethausen, Balint, Ghizela, Brestovat, Bara si Secas, din judetul Timis.Avertizarea este in vigoare pana la ora 18.10.Aceasta este a doua avertizare Cod rosu emisa de meteorologi duminica pentru judetul Timis. Pana la ora 17.30 au fost sub avertizare de ploi torentiale, grindina si vijelii localitatile Faget, Tomesti, Margina, Curtea si Pietroasa.: Meteorologii au emis inca o avertizare cod rosu de grindina de mari dimensiuni, vant puternic si ploi torentiale si pentru mai multe localitati din judetul Arad.Potrivit ANM, in zona se vor semnala grindina de mari dimensiuni (diametru de 5-7 cm), intensificari puternice ale vantului, averse ce vor cumula 35-40 l/mp si frecvente descarcari electriceCodul rosu este valabil in localitatile Barzava, Varadia de Mures si Bata pana la 18.30.