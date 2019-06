Cod rosu de ploi torentiale, grindina si vijelie in judetul Suceava

Ziare.

Administratia Natioala de Meteorologie anunta ca se vor inregistra averse torentiale ce vor cumula 40-50 l/mp, grindina de medii si posibil mari dimensiuni, frecvente descarcari electrice si vijelie puternica, in mai multe localitati din judet, pana la ora 17:30.Localitatile vizate sunt Campulung Moldovenesc, Gura Humorului, Frasin, Stulpicani, Vama, Paltinoasa, Cacica, Ostra, Frumosu, Manastirea Humorului, Partestii de Jos, Solca, Poieni-Solca.Amintim ca, in aceste zile, sunt in vigoare doua alerte de cod galben si doua de cod portocaliu de furtuni De asemenea, sambata, au fost emise avertizari cod rosu de averse torentiale, grindina si vijelii in localitati din judetele Timis, Hunedoara, Buzau si Vrancea