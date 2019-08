Cod rosu de tornada in Constanta si Tulcea. Cod portocaliu si galben de furtuni in mai mult de jumatate din tara

Cod galben si portocaliu de furtuna

Sunt vizate localitatile Cogealac, Mihai Viteazu, Istria, Fantanele din judetul Constanta, si Baia, Ceamurlia de Jos, Beidaud din judetul Tulcea.In aceste zone se vor semnala intensificari puternice ale vantului cu aspect tornadic, cu rafale de peste 80-100 km/h, averse torentiale din care se vor cumula 40-50 l/mp, frecvente descarcari electrice si grindina de medii dimensiuni.Pe de alta parte, in tara sunt valabile alte doua avertizari de furtuna:- un cod portocaliu in judetele Vaslui, Galati, Braila si Tulcea, pana duminica la ora 2 noaptea.- un cod galben pentru Transilvania si zona montana - pana sambata la ora 18:00 si acelasi cod galben pentru Moldova, Dobrogea si estul Munteniei - pana duminica, la ora 2:00.va aduce perioade cu instabilitate atmosferica accentuata. Se vor semnala averse torentiale, descarcari electrice, intensificari ale vantului si izolat grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 25 l/mp si, pe arii restranse, 40...50 l/mp.presupune averse torentiale, intensificari ale vantului cu rafale de peste 70...80 km/h, frecvente descarcari electrice si grindina.In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 35...40 l/mp si, izolat, 50...70 l/mp.