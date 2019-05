Cod rosu de tornada in Salaj

Ziare.

Va fi vant puternic cu aspect tornadic, grindina de mari dimensiuni, descarcari electrice frecvente, averse torentiale ce vor cumula 25...35 l/mp.Atentionarea e pentru zonele Zalau, Jibou, Hereclean, Creaca, Mirsid, Criseni.Totodata, in Arad e cod portocaliu pana la ora 16:15. Va fi grindina de dimensiuni medii, posibil mari, frecvente descarcari electrice, vijelie puternica, averse torentiale care pot cumula 25-35 l/mp.Tot sub atentionare cod portocaliu se afla si judetele Arad si Timis, pana la ora 16:00. Se vor semnala grindina de dimensiuni medii, posibil mari, frecvente descarcari electrice, vijelie puternica, averse torentiale care pot cumula 25-35 l/mp.Alte sase judete sunt sub atentionare cod galben, pana la ora 18:00. Este vorba despre judetele Suceava, Vaslui, Bacau, Botosani, Neamt si Iasi.Se vor semnala intensificari ale vantului care vor atinge la rafala 55...60 km/h.