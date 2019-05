Imagini incredibile din Zalau, unde a fost cod rosu de grindina, care a produs pagube importante (Video)

Ziare.

com

Grindina a cazut timp de cateva minute in mai multe localitati din judetul Salaj si a produs pagube substantiale.Bucatile de grindina au avut dimensiunea unui ou de gaina sau chiar mai mare, iar imaginile surprinse au fost postate rapid de localnici pe Facebook."Au fost sapte apeluri pentru caderi de grindina de dimensiuni mici, medii si mari. Au fost semanalate pagube la acoperisuri, locuinte, parbrize sparte la masini. Se face o evaluare a situatiei", a declarat Lucian Jacodi, purtatorul de cuvant al ISU Salaj.Autoritatile au facut apel la locuitori sa evite deplasarea in aer liber pe perioada in care a fost in vigoare codul rosu de grindina.Mai multe localitati din judetul Salaj au fost marti sub avertizare cod rosu de grindina, descarcari electrice si averse, emisa de Administratia Nationala de Meteorologie.ANM a emis, marti, un nou cod rosu de grindina, in localitati din judetul Maramures, pana la ora 17:20. Potrivit avertizarii, se vor semnala grindina de mari dimensiuni, vijelie puternica, intensificari puternice ale vantului.