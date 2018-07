Stare de alerta: Hidrologii nu exclud emiterea unui cod rosu de inundatii pentru mai multe judete

Ziare.

"In functie de evolutie, este posibil sa ajungem pe unele rauri la severitate de cod rosu", a precizat reprezentantul Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, prezent duminica, la Ministerul de Interne, unde a fost convocat comandamentul de urgenta.Este in vigoare si o alta atentionare de cod portocaliu pentru rauri din alte 13 judete din tara.Hidrologii au instituit un cod galben de inundatii pe rauri din 6 judete, avertizarea fiind valabila duminica, de la ora 9.30 pana la ora 22.00. Este in vigoare si o alta atentionare de cod portocaliu pentru rauri din alte 13 judete din tara.Potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), este cod galben de inundatii pe rauri din judetele Neamt, Vaslui, Iasi, Bacau, Vrancea si Galati."Ca urmare a precipitatiilor inregistrate, a celor prognozate si propagarii, se pot produce in continuare scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri cu posibile depasiri ale cotelor de atentie pe raurile din bazinele hidrografice Bȃrlad - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior, in judetele Neamt, Vaslui, Iasi, Bacau, Vrancea si Galati", arata hidrologii.Atentionarea este valabila duminica, de la ora 9.30 pana la ora 22.00.De asemenea, ramane in vigoare o alta atentionare pod portocaliu de inundatii pana luni la 24.00 pe raurile din bazinele hidrografice: Olt - afluentii aferenti sectorului aval S.H. Sfantu Gheorghe (judetele Harghita, Covasna, Brasov, Sibiu, Valcea, Gorj, Dolj, Arges si Olt), Vedea - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele Olt, Arges si Teleorman), Arges - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele Arges, Dambovita, Giurgiu, Teleorman si Ilfov).