Vremea se schimba radical: Cod rosu de viscol pentru mai multe judete din centrul, sudul si estul tarii

Cum va fi vremea in Bucuresti

Astfel, de miercuri de la ora 11:30 pana joi la ora 08:00 va fi in vigoare un cod galben de vant si ninsori. In intervalul mentionat la munte, in nordul si centrul Moldovei, apoi si in regiunile sudice si sud-estice va ninge, se va depune strat de zapada, iar vantul se va intensifica, cu rafale de peste 55 km/h, iar in zona montana peste 70 km/h. Intensificari temporare ale vantului vor fi si in regiunile vestice si local in centru cu viteze de 55...65 km/h.De miercuri de la ora 14:00 pana joi la ora 08:00 va fi in vigoare un cod portocaliu de viscol pentru zona Carpatilor Meridionali si Orientali. In intervalul mentionat vor fi intensificari sustinute ale vantului cu rafale de 80...100 km/h, temporar va ninge viscolit, determinand scaderea vizibilitatii sub 50 m.De miercuri de la ora 17:00 pana joi la ora 08:00 va fi vod portocaliu de ninsoare viscolita pentru jumatatea de sud a Moldovei, Dobrogea si cea mai mare parte a Munteniei. In jumatatea de sud a Moldovei, Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei vor fi intensificari sustinute ale vantului cu rafale de 70...85 km/h, temporar va ninge viscolitdeterminand scaderea vizibilitatii. In judetele Teleorman, Giurgiu, Tulcea si local in judetele Calarasi, Ialomita si Braila se va depune strat consistent de zapada.De miercuri de la ora 18:00 pana joi la ora 08:00 va fi cod rosu de viscol. In zona de munte a judetelor Prahova, Dambovita, Arges, Brasov si Buzau vantul va sufla tare, va fi viscol puternic, iar vizibilitatea redusa spre zero. Rafalele vor depasi 100...120 km/h.De asemenea,va fi, unde vor fi intensificari puternice ale vantului cu rafale de peste 85...90 km/h, temporar va fi viscol si vizibilitatea redusa semnificativ.Iar deva fi in vigoare un. Tot de la ora 08:00 pana la ora 12:00 va fi in vigoare unIn estul Munteniei, sudul Moldovei si in Dobrogea vantul va continua sa prezinte intensificari sustinute cu rafale de 70...80 km/h, iar in Carpatii Meridionali si de Curbura peste 80...90 km/h viscolind si spulberand ninsoarea si determinand scaderea vizibilitatii.Vantul se va intensifica treptat, iar de miercuri seara de la ora 20:00 pana joi la 05:00 rafalele vor depasi 60...70 km/h.Vor fi precipitatii in orele serii sub forma de ploaie, apoi lapovita si ninsoare si se va depune strat de zapada. Temporar ninsoarea va fi viscolita, iar vizibilitatea va scadea. Temperatura va scadea de la 2...3 grade pana la -2...0 grade in dimineata zilei de joi cand se va forma ghetus.