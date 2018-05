Asociatia Colectiv ii cere dovezi Olgutei Vasilescu, care a sugerat ca Iohannis ar pregati o tragedie asemanatoare

Ziare.

Mai exact, Liviu Dragnea a sugerat la inceputul saptamanii ca Iohannis pregateste ceva grav ca s-o faca pe Viorica Dancila sa-si dea demisia, iar joi seara Lia Olguta Vasilescu a sustinut ca s-ar urmari preluarea puterii, asa cum s-a intamplat dupa tragedia din clubul Colectiv. In aceste conditii, Asociatia Colectiv i-a solicitat probe ministrului Muncii pentru ceea ce a declarat."Solicitam reprezentantului Guvernului Romaniei sa prezinte probe care sa sustina aceste acuzatii sau sa recunoasca public faptul ca se foloseste de tragedia din 30 octombrie in scop politic", se arata intr-un comunicat remisReprezentantii asociatiei considera ca politicienii au depasit limita in lupta politica."Consideram ca a fost depasita limita bunului simt de catre politicieni, in lupta lor continua pentru acumularea de capital electoral.Respingem orice conexiune politica si orice tip de propaganda electorala, indiferent de modalitatea prin care se transmite aceasta", se mai arata in document.Astfel, Asociatia Colectiv noteaza ca referirile emotionale la incendiul de acum cativa ani jignesc si amplifica periodic suferinta familiilor celor morti si raniti."Atragem atentia asupra efectelor, care sunt deja vizibile:1. Utilizarea si specularea denaturata a acestui eveniment tragic, provocat de coruptie.2. Incompetenta si mascarea adevarului despre sistemul medical precar, inclusiv lipsa dotarilor din spitale.3. Tergiversarea solutionarii dosarelor Colectiv inaintate instantei direct si indirect", se precizeaza in documentul citat.Asociatia precizeaza ca se doreste ca "justitia romana sa fie independenta de politicieni, iar cei vinovati sa plateasca!" si solicita "incetarea oricarui abuz la adresa victimelor din clubul Colectiv!".Amintim ca ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a comentat, joi, plangerea penala facuta impotriva lui Liviu Dragnea si Vioricai Dancila, sustinand ca s-ar urmari preluarea puterii, asa cum s-a intamplat dupa tragedia din clubul Colectiv.A.G.