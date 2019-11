Bogdan Licu, despre inregistrarea tinuta secret de ISU de la Colectiv: Erau obligati sa ne-o puna la dispozitie!

Ziare.

com

"Aici in niciun caz nu este vina procurorilor. Organele de urmarire penala ale politiei, celelalte organe care sunt implicate intr-un eveniment sunt obligate sa puna la dispozitia procurorilor toate actele, toate documentele, toate inregistrarile privind acel eveniment.Nu are de unde sa stie procurorul ca mai exista o filmare. Noi, initial, am crezut ca acea filmare aparuta apartine unui tert care se afla intamplator in zona. Nu. Acea filmare apartine unui functionar din cadrul ISU, care se afla in exercitarea atributiilor de servicu si a facut acea inregistrare.Deci", a declarat Licu, luni dimineata, la Ministerul Justitiei.El a mai precizat ca a fost sesizat de Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului General pentru a analiza cui ii revine competenta de a solutiona dosarul privind interventia autoritatilor in cazul Colectiv."Procurorii din cadrul Sectiei de urmarire penala si criminalistica au declinat cauza la Parchetul Militar , Parchetul Militar, joi, a disjuns fata de cei de la ISU si au oprit acea parte din dosar la dansii si au trimis restul dosarului inapoi la Parchetul General.Nu este vorba de o pasare de responsabilitate. A fost vorba de un eveniment nou aparut de care noi nu am avut cunostinta. Voi analiza personal unde acest dosar va ramane a fi instrumentat. (...) Este posibil sa fie un conflict.Sectia de urmarire penala si criminalistica m-a sesizat, vineri, pentru a analiza ordonanta de disjungere a cauzei, cea dispusa de procurorii militari", a aratat procurorul general interimar.In noiembrie 2016, parintii victimelor au depus o plangere penala la Parchetul General, in care mai multi oficiali guvernamentali si din sistemul de sanatate erau acuzati in legatura cu modul in care au intervenit autoritatile dupa producerea incendiului in clubul Colectiv.Ulterior, Parchetul General a deschis un dosar penalpentru ucidere din culpa in forma agravata, abuz in serviciu si neglijenta in serviciu privind interventia autoritatilor si acordarea primelor ingrijiri medicale la locul incendiului, respectiv privind asistenta medicala acordata acestor victime, imprejurarile legate de posibile infectii nosocomiale si de actiunile ori inactiunile functionarilor publici in legatura cu transferul persoanelor vatamate la unitati de spital din strainatate.Joia trecuta, publicatia "Libertatea" a difuzat pe Internet o inregistrare video cu primul echipaj al ISU care a ajuns la locul tragediei de la clubul Colectiv, filmarea avand aproape 21 de minute.Jurnalistii sustin ca aceasta inregistrare nu a fost facuta publica niciodata, fiind tinuta "ascunsa" de catre conducerea IGSU.Inregistrarea ar fi fost furnizata jurnalistilor de catre un ofiter de pompieri, care afirma ca imaginile au fost vazute de un mic grup de ofiteri superiori de la IGSU si nu au fost date Corpului de control al Guvernului Ciolos, dar nici procurorilor care realizau ancheta in dosarul "Colectiv".