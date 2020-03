Cazul "Colectiv": Cum calculezi in bani suferinta pierderii unui fiu, a unui frate sau a unui parinte

Sentinta, motivata pe zeci de pagini

Probatoriul administrat si situatia de fapt retinuta releva indeplinirea conditiilor legale pentru raspunderea comitentului fata de fapta prepusului.

Primaria Sectorului 4, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dealu Spirii" Bucuresti-Ilfov si inculpatii din acest dosar - patronii clubului, artificierii, functionarii Primariei si ofiterii ISU trebuie sa plateasca in solidar daune morale si materiale de peste 50 de milioane de euro. De asemenea, peste 8 milioane de euro vor merge catre spitale din Romania si din strainatate pentru cheltuielile de spitalizare, dar si pentru transportul victimelor.In total, familiile persoanelor decedate in clubul Colectiv, precum si victimele care au supravietuit vor primi 41 de milioane de euro. Sumele individuale sunt cuprinse intre 50.000 de euro si 900.000 de euro. Iata cum au fost calculate.Cu o rigoare aproape matematica, magistratul Balanescu a impartit aceste daune pe zeci de pagini din sentinta judecatoreasca. In cazul daunelor materiale, cheltuieli cu spitalizarea, inmormantarea, transportul, tratamente medicale, cheltuielile cu insotitori, lucrurile au fost clare, existau facturi care sa dovedeasca totul.Balanescu a decis acordarea de daune materiale unde a fost cazul, inclusiv pentru beneficiul nerealizat, de la spitalizare si pana la vindecare, de catre partea vatamata:Copilul unuia dintre barbatii decedati in club trebuie sa primeasca de la inculpati, in solidar cu cele doua institutii publice, suma de 1.000 lei/lunar pana la implinirea varstei de 18 ani sau pana la finalizarea studiilor, dar nu mai mult de implinirea varstei de 26 ani.Mai greu a fost insa cu calculul daunelor morale."In privinta daunelor morale, este adevarat ca acestea nu sunt supuse unor criterii legale de determinare.Totodata, in cuantificarea prejudiciului moral, aceste criterii vor fi subordonate conditiei aprecierii rezonabile, pe o baza echitabila, corespunzatoare prejudiciului real si efectiv produs partii civile", motiveaza judecatorul.Astfel, prejudiciul fizic, afectiv si psihic produs partilor civile este evident.)", explica judecatorul.Mihai Balanescu precizeaza ca este greu de stabilit un criteriu exact, pentru evaluarea prejudiciului, data fiind incompatibilitatea intre caracterul moral (nepatrimonial) al daunelor si caracterul banesc (patrimonial) al despagubirii. Totusi, ghidat de jurisprudenta, el a facut o apreciere dupa criterii nepatrimoniale:- Durata si intensitatea durerilor fizice si psihice;- Tulburarile si neajunsurile suferite de victima prejudiciata moral.In cazul suferintelor celor raniti in incendiu, judecatorul arata ca "leziunile sau vatamarile permanente sunt resimtite de victima toata viata"."Este de mentionat si faptul ca si in cazul unor leziuni mai usoare, persoana lezata trebuie, totusi, sa suporte un tratament (inclusiv psihologic), in unele cazuri indelungat si dureros, prejudiciul moral al acesteia constand in suferinta fizica si psihica intensa, consecutive tratamentului", se arata in sentinta.Alte criterii adoptate de apreciere a prejudiciului moral au fost consecintele prejudiciului in plan social, profesional si familial, tulburarile si neajunsurile suferite de persoana vatamata.l", explica judecatorul.Potrivit acestuia, indemnizatia trebuie sa fie justa, rationala, echitabila, adica stabilita in asa fel incat sa asigure efectiv o compensatie suficienta, dar nu exagerata, a prejudiciului moral suferit.Si in cazul urmasilor au fost facute deosebiri. In primul rand au fost persoane care erau legate de persoanele decedate (in incendiu sau ulterior) printr-o relatie familiala, afectiva, "care au suferit in mod evident un prejudiciu moral si au dreptul la compensarea baneasca a acestuia. Totodata, nu exista probe ca aceasta relatie a fost intrerupta, anterior decesului".De asemenea, au fost indeplinite si conditiile constatarii a ceea ce doctrina a stabilit prin notiunea de "prejudiciu prin ricoseu", cauzat unor victime indirecte - parinti, copii, frati-inclusiv cosangvin, surori, unchi, matusi, veri, dar si concubini, logodnic, ai persoanelor decedate.Pentru aceasta situatie, instanta a stabilit un palier al nivelului de despagubiri:- 500.000 de euro pentru parinte/parinti (250.000 euro pentru fiecare);- 150.000 de euro pentru tata vitreg;- 150.000 de euro pentru sot/ sotie;- 150.000 de euro pentru frate/ sora;- 150.000 de euro pentru copil;- 100.000 de euro pentru concubin;- 75.000 de euro pentru frate cosangvin;- 50.000 de euro pentru bunic;- 25.000 de euro pentru unchi/ matusa/ var.Instanta a facut o singura exceptie, in cazul unei verisoare a unei victime, care nu mai avea alte rude: "".De asemenea, tatal unui tanar care decedase, ce pastrase relatia afectiva cu acesta, dupa divortul parintilor, a primit despagubiri de 200.000 euro. Un alt caz, familia unui tanar care s-a sinucis in timpul procesului, dupa ce prietana sa a decedat in Colectiv, a primit daune de 50.000 de euro.In cazul persoanelor care au ramas cu rani dupa incendiu, judecatorul a explicat ca in stabilirea nivelului de depagubiri, in baza criteriilor mentionate anterior, a luat in considerareCele mai mari prejudicii primite de supravietuitori au fost calculate la 400.000 de euro, "corespunzatoare cazurilor medicale cele mai grave".Andrei Galut, solistul de lasi unicul supravietuitor al trupei dupa incendiul din Colectiv, a primit daune morale de 400.00 de euro, "".Judecatorul explica de ce ISU si Primaria Sectorului 4 trebuie sa plateasca daunele materiale si morale in solidar cu inculpatii."Va respinge actiunile civile formulate de Inspectoratul pentru Situatii de UrgentaBucuresti-Ilfov si Unitatea Administrativ Teritoriala-Subdiviziunea Administrativ Teritoriala Sector 4, ca inadmisibile, avand in vedere calitatea de parte responsabila civilmente.", conchide judecatorul Mihai Balanescu.