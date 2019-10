Colectiv: Plangere penala pe numele lui Arafat si a sefilor IGSU in cazul inregistrarii video secrete

Ce spune Codul Penal

Potrivit plangerii penale, transmise in aceasta dimineata Parchetului General, in urma materialelor video aparute in presa in data de 24 octombrie 2019, a reiesit faptul ca IGSU nu a pus la dispozitia procurorilor toate probele pe care le avea cu interventia de la Colectiv.Reprezentantii IGSU au mentionat ca materialul video respectiv nu le-a fost solicitat in mod "punctual", se arata in sesizare."Consider ca acest lucru inseamnain sensul articolului 275, alineatul 1, iar," se arata in plangerea penala.Reset Iasi a anuntat ca a formulat denuntul pe pagina de Facebook."Am stiut cu totii cat de haotica a fost interventia, am suspectat din primul moment lipsa de profesionalism si de empatie a, iar probele video au confirmat banuielile noastre.Totodata, constatam, inca o data, ca statul nu ne poate sari in ajutor nici macar printr-un exercitiu de compasiune fata de un muribund.," spun reprezentantii grupului civic.Art. 275, alin. 1, din Codul Penal vizeaza infractiunea de "Sustragerea sau distrugerea de probe ori de inscrisuri."" se pedepseste aceasta infractiune in Codul Penal.Parchetul General anunta ieri ca procurorii care au facut ancheta privind incendiul de la Colectiv nu au avut la dosar inregistrarea video facuta publica acum si nici nu au stiut de existenta ei.Procurorii au cerut aceasta inregistrare video pentru a fi atasata dosarului de ancheta.Pe de alta parte, Orlando Schiopu a declarat joi ca "toate solicitarile care au venit () au fost rezolvate"."Parchetul nu a cerut specific imagini foto/video. A cerut inscrisuri. Din ce stiu eu, cat am fost in comanda inspectoratului s-au cerut mai multe documente si inscrisuri, nu s-au cerut imagini foto/video", a sustinut acesta.Intrebat daca nu era normal sa fie date oricum aceste imagini, Schiopu a spus: "Nu sunt eu abilitat sa dau raspunsul asta".