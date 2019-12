Dialog intre o victima Colectiv si Bancioiu: Ne-ati lasat sa murim ca niste caini/Am facut cat am putut

Ziare.

com

Grecea l-a intrebat pe fostul ministru de ce oamenii au fost lasati sa moara "ca niste caini", iar Banicioiu i-a spus ca "statul roman a facut tot ce a putut"."De ce ne-ati lasat sa murim acolo ca niste caini? Au fost banii mai importanti, miza politica?", l-a intrebat Mihai Grecea, victima din Colecitv, pe fostul ministru al Sanatatii, Nicolae Banicioiu, la iesirea de la audierile din dosarul "Colectiv".De ce ne-ati lasat sa murim acolo ca niste caini? Au fost banii mai importanti, miza politica?Noi am spus din primul moment ca asiguram toate ce e necesar.Am urmarit toate materiale din media, le am...Ne intalnim si raspund la fiecare, cand vreti dumneavoastra. Am facut tot ceea ce era omeneste posibil, credeti-ma. Si eu si doctorii. Nu acuzati salvatorii, vorbiti si despre oamenii care au fost salvati...Mihai Grecea: Stiati ce e in spitale, ati fost ministrul Sanatatii!Am incercat sa le repar (...) Noi am trimis afara toti pacientii...Cand? Dupa ziua a saptea, a opta, cand au inceput sa moara?Dumneavoastra ati fost acolo ca si mine. Cine decidea cand pleaca pacientul? Ministrul nu decide (...) Credeti-ma ca am facut tot ceea ce era omeneste posibil! Statul roman a facut tot ceea ce a putut. Fostul ministru al Sanatatii, Nicolae Banicioiu, a fost audiat, vineri, timp de cinci ore , la Parchetul General, unde a fost citat ca martor, in dosarul Colectiv. La iesire le-a spus jurnaistilor prezenti ca a raspuns la toate intrebarile procurorilor."Am raspuns la toate intrebarile. (...) Credeti-ma ca si eu si ceilalti am fi vrut sa facem mai mult. Si credeti-ma ca am facut tot ceea ce era omeneste posibil (...) Nu am refuzat niciun ajutor", a declarat fostul ministru Nicolae Banicioiu la iesirea de la Parchetul General.In acelasi dosar a fost audiat ca martor si seful DSU, Raed Arafat.In 30 octombrie 2019, s-au implinit 4 ani de la tragedia din clubul bucurestean Colectiv. In urma incendiului, au murit la fata locului 26 de persoane, iar apoi multi dintre ranitii internati, numarul victimelor ajungand atunci la 64. Printre cei care si-au pierdut viata in urma tragediei erau artisti, fotografi, jurnalisti, olimpici si studenti. Ulterior, la un si 9 luni dupa tragedie, un alt tanar a murit, ridicand bilantul total la 65.De asemenea, zeci de persoane inca se afla sub tratament pentru a-si ingriji ranile.