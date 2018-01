Dupa doi ani de amanari si tergiversari, cele trei dosare privind incendiul de la Colectiv au fost comasate

Ziare.

Cele trei procese privind incendiul din clubul Colectiv vor fi comasate si judecate impreuna la Tribunalul Bucuresti.Judecatorii au decis ca dosarul in care sunt judecati pompierii Antonina Radu si George Petrica Matei sa fie reunit cu dosarul Colectiv in care sunt judecati fostul primar al sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone si patronii clubului.La inceputul lunii decembrie 2017, Tribunalul Militar Bucuresti a decis ca dosarul pompierilor sa fie trimis Tribunalului Bucuresti, care luni a acceptat comasarea dosarelor. Urmatorul termen al procesului va avea loc in 12 februarie.In acest dosar, in 28 octombrie 2016, procurorii militari din DNA i-au trimis in judecata pe Antonina Radu si George Petrica Matei de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti, pentru abuz in serviciu si uzurparea functiei, pentru ca au facut verificari in clubul Colectiv fara a lua masuri. In aceasta cauza s-au constituit parti civile 248 de persoane, care au formulat pretentii civile ce se ridica la 212.474.000 euro si 51.240.315,8 lei.Initial, DNA si Parchetul instantei supreme au trimis in judecata trei dosare privind incendiul din clubul Colectiv. Astfel, dosarul in care este judecat fostul primar al sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone a ajuns la Tribunalul Bucuresti, dosarul in care au fost trimisi in judecata patronii clubului Colectiv a fost trimis la Judecatoria Sector 4, iar la Tribunalul Militar Bucuresti a ajuns dosarul pompierilor Antonina Radu si George Petrica Matei.Pe 15 mai 2016, Judecatoria Sectorului 4 a dispus reunirea la Tribunalul Bucuresti a dosarului in care sunt acuzati patronii clubului Colectiv cu cel in care este judecat Cristian Popescu-Piedone.In urma incendiului din clubul Colectiv din seara de 30 octombrie 2015 si-au pierdut viata 64 de persoane, 27 in noaptea tragediei si 37 ulterior in spitale din Bucuresti si din strainatate.Incendiul a izbucnit in timpul unui concert sustinut in clubul Colectiv de trupa rock bucuresteana Goodbye to Gravity, care isi lansa albumul "Mantras of War". Solistul Andrei Galut este singurul membru al trupei care a supravietuit tragediei.