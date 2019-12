La 4 ani de la Colectiv, numarul paturilor pentru arsi e tot insuficient. Cum se scuza autoritatile

Ziare.

La patru ani de la momentul care a schimbat o tara, multe lucruri par ca isi cauta inca directia, iar asta in ciuda faptului ca autoritatile sustin ca tragedia de la Colectiv a fost pentru toata lumea "o lectie".Anul 2019 a demonstrat, inca o data, ca sistemul medical din Romania are in continuare foarte multe probleme, una dintre ele fiind numarul mic al paturilor pentru marii arsi existente la nivelul intregii tari.Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, dr. Raed Arafat preciza in luna octombrie a acestui an, ca desi multe lectii s-au invatat dupa Colectiv, "pe partea de capacitate, de preluare de arsi, tot ramanem cu capacitate limitata" si, potrivit acestuia, multe tari se confrunta cu aceeasi problema.Cu putin timp inainte de a se implini patru ani de la tragedia care a luat zeci de vieti in "Clubul Mortii", Centrele pentru Arsi au fost inaugurate la Iasi si Timisoara.Ministrul Sanatatii de la acel moment, Sorina Pintea, spunea ca in 2019, in Romania, vorbim de un total 23 paturi de mari arsi adulti si 10 paturi la Spitalul "Grigore Alexandrescu" din Capitala, pentru copii.Astfel, in 2019, Romania insumeaza un numar de 23 paturi pentru mari arsi si sunt functionale in unitatile sanitare din tara, dupa cum urmeaza:Centrul de arsi de la Iasi functioneaza in cadrul clinicii de Chirurgie Plastica a Spitalului "Sf. Spiridon" si beneficiaza de cinci paturi de terapie intensiva pentru marii arsi si zece paturi pentru cei care sufera arsuri mai mici.Centrul de arsi de la Timisoara poate trata astazi un total de cinci pacienti. Proiectul unui Centru de Mari Arsi la Timsoara a fost initiat inca din 2010, cu mult inainte de tragedia de la Colectiv, iar timp de trei ani de zile, incepand cu anul 2016, la spitalul din Timisoara s-au desfasurat proceduri de achizitie de echipamente.Managerul de la acea vreme al Spitalului Judetean Timisoara, Marius Craina, a precizat faptul ca infiintarea acestor centre "era obligatorie pentru Romania", intrucat este "inadmisibil" ca toti pacientii sa fie trimisi in strainatate pentru tratament.Concluzia medicului din vestul tarii este insa, crunta, in ciuda faptului ca, potrivit autoritatilor, Romania si-a invatat lectia. "Mai pregatiti, 100% da, dar sub nicio forma apti de a asigura un asemenea numar de cazuri pentru a fi tratate in Romania. Nicio tara din lume nu detine o astfel de capacitate, atunci (la Colectiv - n.red.) au fost peste 60 de persoane in conditii dramatice, de o gravitate extrema. Nicio tara din lume nu dispune de un numar de 60 de locuri", a explicat Marius Craina.Si managerul Spitalului de Arsi din Capitala Simona Carmen Hirtea impartaseste ideea conform careia nicio tara din Europa nu ar fi putut gestiona numarul mare de victime de la Colectiv."Nicio tara din Europa nu are capacitatea de a gestiona un numar atat de mare de victime cum a fost tragedia de la Colectiv si trebuie sa recunoastem acest lucru. E o situatie extrem de greu de gestionat, care nu ne dorim sa se mai intample. Spitalul dispune de cinci paturi in ATI arsi si 28 de paturi in sectia de arsuri, avand personal calificat, se poate deservi tratamentul pacientilor la aceasta capacitate", a precizat Hirtea.Insa la Bucuresti tratamentul pacientului cu arsuri mari e aliniat in acest moment la standardele si protocoalele internationale, mentionand ca in practica curenta se folosesc aceleasi protocoale de tratament pentru marii arsi ca si in centrele de mari arsi din Europa, spunea Hirtea.Intrebata ce ar trebui schimbat atunci cand vorbim de tratamentul marelui ars, aceasta a invocat absenta unei banci de piele in Romania, motivand ca "oricate tehnici de tratament am avea la dispozitie pentru marii arsi, acestea nu suplinesc nevoia bancii de piele".La randul sau, seful Sectiei de chirurgie plastica si reconstructiva de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, medicul Dan Grigorescu a fost cel care, cu ajutorul unor sponsorizari, inaugura la 1 februarie 2019 doua paturi pentru arsii grav."La Brasov, din 1 februarie 2019 incoace, functioneaza doua unit-uri (saloane cu cate un pat) dotate pentru tratamentul pacientilor cu arsuri grave- in mod esential diferiti de marii arsi, care, din punctul meu de vedere, trebuie tratati obligatoriu doar in centrele de arsi. Ele fac parte integranta dintr-o componenta structurala a sectiei clinice chirurgie plastica, denumita Unitate Functionala de Arsi, care e o entitate intermediara ca si competenta terapeutica, situata intre Centrele de Arsi si compartimentele de arsi (acestea din urma trebuind sa existe in mai toate spitalele judetene obisnuite si in care ar putea fi tratate arsurile mai simple si mai putin extinse in suprafata)", a spus medicul.In situatia in care in urma cu cateva luni de zile directorul Spitalului Clinic Judetean din Cluj spunea ca nu organizeaza paturi de arsi pentru ca "nu sunt conditiile necesare", si dupa ce la Spitalul Clinic Judetean din Targu-Mures a fost desfiintata toata structura de arsi, Grigorescu spune ca infiintarea unui centru pentru arsi la Brasov trebuie avuta in vedere."In contextul realitatilor din ultimele 9 luni, caracterizate de o mare lipsa de resurse la nivel national pentru tratarea marilor arsi (adica datorita lipsei de locuri in cele doua centre pentru adulti din Bucuresti), am fost nevoiti sa preluam in UFA de la Brasov (la solicitarea COSU) si unele cazuri care s-ar fi calificat pentru internarea in Centrele de Arsi", informa medicul.Pana acum, la Brasov au ajuns pacienti si din zona Moldovei, din sudul tarii, din vestul si chiar centrul tarii. Aici, a crescut foarte mult "adresabilitatea si scade foarte mult posibilitatea de a primi acesti bolnavi". O solutie viabila pentru remedierea problemei ar fi, potrivit medicului, includerea in structura spitalelor regionale a centrelor de arsi.Grigorescu a mai precizat ca in conditiile in care structurile de arsi existente in tara au ajuns sa fie, pe de o parte desfiintate, iar pe de alta, micsorate, "o sa ajungem sa-i tratam pe pacientii cu arsuri grave din nou in strainatate. O luam, cum s-ar zice, din nou, de la capat, ca inainte de Colectiv. Mai mult, vom ajunge ca in loc sa investim in dezvoltarea unui sistem national de tratament al arsilor, vom cheltui acesti bani (poate chiar mai multi!) pentru alimentarea conturilor spitalelor din strainatate".