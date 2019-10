Mars la 4 ani de la Colectiv: Pe 30 octombrie 2015 ulciorul care mergea atat de des la apa s-a spart!

Ziare.

Astfel, intalnirea este pe 30 octombrie in Piata Unirii, iar de la ora 19:30 se pleaca in mars catre Piata Bucur."30 octombrie este data care a socat un popor intreg si a aratat o tara incapabila sa aiba grija de cetatenii ei.Pe 30 octombrie 2015 au ars frati si surori, copii si parinti, prieteni si necunoscuti si, odata cu ei, valul care acoperea mizeria din spitale si coruptia din administratia romaneasca.Pe 30 octombrie se vor implini 4 ani de cand o parte dintre cei dragi ne-au parasit sau au ramas mutilati pe viata.Pe 30 octombrie 2015 ulciorul care mergea atat de des la apa s-a spart.Pe 30 octombrie va asteptam la un mars in memoria celor care au murit pentru ca, in Romania, Responsabilitatea Personala nu a fost o Piedica in calea CORUPTIEI", transmit organizatorii evenimentului " 4 ani de la Colectiv ".Mii de oameni si-au anuntat intentia de a participa la eveniment.A.G.