Motivarea sentintelor in dosarul Colectiv: Tragedia, rezultatul unei activitati infractionale in lant, lacomie, cinism si iresponsabilitate

"In concluzie, instanta retine ca tragedia de la Clubul Colectiv este rezultatul unei activitati infractionale in lant, in raport cu un cadru legislativ care, chiar daca nu era perfect, oferea instrumente previzibile/predictibile de evitare (a tragediei, n.red.).Inculpatii, desi unii sunt educati in conditiile unei societati in tranzitie, dar libere, democratice si cu o cariera de antreprenor, au adoptat o atitudine de negare, 'invocand' pretinsa vinovatie a altor coinculpati, a altor persoane, a unor autoritati, a statului, dar si calitatea legii.Este tipic pentru astfel de antreprenori, care atunci cand se discuta initierea/derularea unei afaceri, profitul sau reglementarile salariale, solicita o interventie a statului cat mai mica prin debirocratizare, liberalizare, legiferare neexcesiva, sa invoce brusc in cazul unor tragedii calitatea unor institutii/politici publice", se arata in motivarea semnata de judecatorul Mihai Balanescu de la Tribunalul Bucuresti.In opinia judecatorului,, insa esential era ca acest cadru legislativ sa fie respectat si pus in aplicare, atat de conducatori/angajati ai unor autoritati publice, cat si de comerciantii din sectorul privat.Magistratul aminteste si de obligatia comerciantului de a respecta legea in materie si a intreprinde, in prealabil, demersurile de informare si de obtinere a avizelor/autorizatiilor legale."Toate acestea converg, in materia PSI, spre apararea dreptului la viata, ca valoare sociala. La fel si in cazul folosirii unor produse pirotehnice/montarea unor instalatii in spatii aglomerate. Daca pe ambele planuri, care ar trebui sa coopereze, avem activitati infractionale, generate inclusiv de rationamente financiare, nicio norma juridica corecta nu-si poate atinge scopul. Pentru evitarea unor astfel de tragedii, este vital ca cerintele legale sa fie respectate", noteaza judecatorul Mihai Balanescu.Pe de alta parte, judecatorul considera ca atitudinea unor inculpati din acest dosar de impiedicare a aflarii adevarului despre ce s-a intamplat la Colectiv denota cinism, rea-credinta si lipsa de respect fata ce cei care au murit sau au fost raniti in incendiu."In cazul unor inculpati,", spune magistratul.Pe 16 decembrie 2019, fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone a fost condamnat la 8 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in legatura cu eliberarea autorizatiilor de functionare pentru Clubul Colectiv.Totodata, Tribunalul a decis condamnarea celor trei patroni ai Clubului Colectiv - Alin George Anastasescu, Paul Gancea si Costin Mincu - la cate 11 ani si 8 luni inchisoare, pentru ucidere din culpa in forma agravanta, vatamare corporala din culpa in forma agravanta si neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca.Daniela Nita - patroana firmei de artificii Golden Ideas Fireworks Artists - a fost condamnata la 12 ani si 8 luni de inchisoare cu executare. In acelasi dosar, pirotehnistii Viorel Zaharia si Marian Moise au primit 9 ani si 8 luni de inchisoare si, respectiv, 10 ani. De asemenea, Cristian Nita, director al firmei de artificii, a primit 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare.George Matei si Antonina Radu, cei doi pompieri de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti care au verificat Clubul Colectiv fara a lua masurile legale in privinta respectarii normelor PSI, au fost condamnati la cate 9 ani si 2 luni de inchisoare.Aurelia Iofciu, sefa Serviciului autorizari comerciale din Primarie, a primit 8 ani de inchisoare, Larisa Luminita Ganea, consilier superior - 7 ani, Ramona Sandra Motoc, referent superior - 3 ani de inchisoare cu suspendare. In cazul Ramonei Motoc, instanta a dispus prestarea a 90 de zile de munca in folosul comunitatii.Decizia Tribunalului Bucuresti nu este definitiva.