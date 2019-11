O noua sedinta maraton in dosarul Colectiv: Judecatorul a stabilit pentru saptamana viitoare ultimele audieri

Recuzarea, respinsa

Motivul recuzarii

Sedinta de joi de la Tribunalul Bucuresti a durat sase ore. Magistratul a audiat ultimele parti civile si pe fostul primar al Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone."In cazul in care dezbaterile se prelungesc se vor prelungi din doua in doua zile, sau din trei in trei zile", a precizat judecatorul.Acesta a aratat ca nu accepta ca avocatii alesi sa nu fie prezenti, in caz contrar vor fi pusi avocati din oficiu.In cursul procesului, avocatul lui Alin Anastasescu, unul dintre patronii clubului Colectiv, a facut o cerere de recuzare a lui Mihai Balanescu.Solicitarea a fost respinsa. Potrivit minutei recuzarii, instanta a decis amendarea inculpatilor care au ridicat si sustinut exceptia, cei 3 patroni ai clubului Colectiv, cu suma de 2.000 de lei, pentru ca ar fi abuzat de aceasta procedura."Stam pregatiti, stam aici toata ziua. Daca mai aveti recuzari, sa le faceti acum," spune judecatorul Balanescu.Cazul Colectiv ajunsese aproape de final, la termenul de joi trebuiau sa fie audiati ultimii martori si parti civile.Procesul s-a suspendat pentru putin timp pentru judecata cererii de recuzare."Nu pleaca nimeni din sala, chem colegul repede. Daca se respinge recuzarea, continuam procesul", a spus judecatorul Balanescu.Avocatii inculpatilor au sustinut recuzarea magistratului, in timp ce reprezentantii victimelor si ai urmasilor au fost impotriva.Motivul recuzarii consta in faptul ca Mihai Balanescu a respins o exceptie ridicata de avocatul lui Alin Anastasescu. Magistratul este promovat din martie 2019 la Curtea de Apel din Ploiesti, dar a continuat sa activeze la Tribunalul Bucuresti prin delegare.Potrivit avocatului, detasarea judecatorului este nelegala pentru ca promovand la o instanta superioara nu putea fi detasat sau delegat prin transfer timp de 2 ani de la promovare. Aceasta prevedere ar aparea in modificarile legislative aduse Legilor Justitiei.," a solicitat avocatul.In timpul sustinerii exceptiei, avocatul a avut un scurt schimb de replici cu judecatorul.Va rog sa o scurtati ca avem si treaba!O sa o scurtez, ca asta este tot treaba! Am muncit la ea!