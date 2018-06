Unul dintre patronii de la Colectiv sustine ca nu stia de artificii: Am ramas uimit

Ziare.

In declaratia data in instanta, Paul Gancea a explicat ca in clubul Colectiv aveau loc evenimente muzicale, lansari de videoclipuri, spectacole, evenimente de firma, lansari de produse, insa a precizat ca, de la venirea lui in societatea care administra clubul, in niciunul dintre aceste evenimente nu a fost folosit "foc deschis"."La unul din evenimentele de care m-am ocupat - lansare a unui produs, organizatorul a dorit sa se foloseasca foc deschis. Am interzis categoric acest lucru. Decizia de a nu se folosi focul deschis in club era luata anterior venirii mele in societate, iar refuzul meu nu a fost motivat de aceasta decizie, ci pentru ca mi-am dat seama ca utilizarea focului deschis intr-un spatiu inchis poate avea urmari nedorite", a spus Gancea.El a precizat ca nu stia amanunte despre organizarea evenimentului din seara zilei de 30 octombrie 2015 si nici ca se va desfasura un joc pirotehnic."Spatiul clubului se inchiria in doua feluri. Prima modalitate - se inchiria tot spatiul, inclusiv barul, iar de la noi ramanea managerul de locatie. A doua varianta - se inchiria spatiul, mai putin barul, iar din partea noastra ramanea managerul de locatie si barmanii, care se ocupau strict de bar.De spectacol urma sa se ocupe organizatorul. Cred ca nu intra in atributiile noastre de a desemna o persoana care sa deschida usa in cazul unui incendiu, aceasta particularitate revenind tuturor angajatilor in cazul in care evenimentul era organizat de SC Colectiv Club SRL.In seara de 30 octombrie 2015, nu stiu ce fel de contract s-a semnat si nici nu cunosteam organizatorul. De aceste aspecte se ocupau Alin Anastasescu si Costin Mincu. In ziua respectiva, nu stiu nici ce tip de contract a semnat organizatorul impreuna cu colaboratorii sai cu firma Golden Ideas Fireworks Artists SRL.Daca cineva m-ar fi anuntat, as fi interzis categoric acest lucru, asa cum facusem cu o saptamana inainte", a sustinut Paul Gancea.El a relatat judecatorilor ca nu se afla in club cand a izbucnit incendiul, fiind anuntat de un coleg de birou, insa a plecat spre club pentru a acorda ajutor."In ziua de 30 octombrie 2015, nu am intrat in club. In jurul orei 22:20, am plecat de la biroul meu direct spre casa.La cinci minute dupa ce am ajuns acasa, am primit un telefon de la un coleg de birou, care mi-a spus ca este un incendiu in clubul Colectiv. L-am sunat pe Alin Anastasescu sa il intreb daca este acolo si daca stie despre ce este vorba, acesta spunand ca nu este acolo si ca va veni cat de repede poate.Dupa ce am terminat convorbirea cu el, am sunat la 112, pentru a anunta incendiul, iar operatorul mi-a spus ca se stia despre acest lucru. Cand am ajuns in Piata Bucur, m-am indreptat spre intrarea clubului, unde l-am vazut pe Victor Dobre, unul dintre barmanii angajati la Colectiv, care era foarte speriat si panicat de ceea ce se intamplase.L-am intrebat cum se simte, daca are nevoie de ajutor si daca stie din ce cauza a izbucnit incendiul. Acesta mi-a raspuns ca de la artificii, moment in care am ramas uimit, pentru ca nu stiam despre ce artificii vorbeste", a declarat Gancea.In continuare, el a relatat ca a incercat sa ofere primul ajutor victimelor si i-a ajutat pe pompieri sa gaseasca un panou electric, spunand ca regreta ce s-a intamplat."M-am dus spre intrarea in club, unde am oferit primul ajutor si am incercat sa fac cat de mult am putut. La un moment dat, l-am intrebat pe unul dintre pompieri daca mai este cineva inauntru si daca a verificat biroul clubului. Acesta mi-a spus ca nu stie daca mai este cineva inauntru, dar pot sa-i arat directia catre birou. Am traversat clubul pana la scarile care urcau spre birou, moment in care pompierul mi-a facut semn sa ies afara. Am iesit afara si am incercat sa ma fac util.Un echipaj de pompieri a tras un furtun pana la club. Probabil ca seful de echipa a intrebat daca cineva a oprit curentul electric. Unul dintre colegii lui a spus ca nu stie, moment in care le-am explicat unde este panoul electric.Dupa cateva secunde, pompierul caruia i-am explicat s-a intors si mi-a spus ca nu il gaseste si am intrat in club sa-i arat. Am intrat pana la marginea barului, unde se afla panoul electric. Apoi, unul dintre pompieri m-a scos afara, dupa oprirea curentului. Dupa acest moment, autoritatile au blocat accesul de intrare in club, evacuand incinta. Regret cele intamplate in seara tragicului accident", a mai spus Paul Gancea.Separat de audierile de la Tribunalul Bucuresti, procurorii Parchetului General au decis luni sa extinda cercetarile in dosarul Colectiv cu privire la conditiile in care autoritatile au acordat asistenta medicala victimelor in spitalele din Romania.Extinderea cercetarilor are loc dupa ce parinti si victime au depus plangeri penale la Parchetul General in legatura cu modul in care autoritatile au intervenit dupa incendiu.In dosarul Colectiv au fost trimisi in judecata patronii clubului Colectiv - Alin George Anastasescu, Paul Gancea si Costin Mincu; Daniela Nita - patroana firmei de artificii SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL, Cristian Nita (director) si Viorel Zaharia (pirotehnist), precum si persoanele juridice SC Colectiv Club SRL si SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL.De asemenea, au fost trimisi in judecata fostul primar al sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, trei angajati din cadrul primariei: Aurelia Iofciu - sef al Serviciului autorizari comerciale, Larisa Luminita Ganea - consilier superior, Ramona Sandra Motoc - referent superior, ambele in cadrul aceluiasi serviciu, dar si pompierii Antonina Radu si George Petrica Matei.