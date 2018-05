Presedintele Asociatiei Colectiv: Ce garanteaza statul roman? Pentru ce platim taxe si impozite?

Ziare.

Eugen Iancu al carui fiu, Alexandru, de 22 de ani, a murit in tragedie spune ca decizia nu este suprinzatoare, pentr ca statul nu garanteaza nimic. Nici viata, sanatatea, educatia sau justitia."Decizie luata astazi 07 Mai 2018 in dosarul Colectiv; Statul roman nu va garanta plata daunelor catre victimele incendiului si rudele acestora. Nimic surprinzator, de fapt ce garanteaza statul roman? Viata? Nu. Sanatatea? Nu. Educatia? Nu. Justitie? Nu", a scris Eugen Iancu pe Facebook Eugen Iancu mai spune ca dupa tragedia din Colectiv nimeni nu a schimbat nimic si se intreaba pentru ce platesc romanii taxe si impozite."Pentru ce platim taxe si impozite? Pentru ce avem o constitutie care ne garanteaza sanatatea, viata, siguranta, libertatea?Dupa Colectiv, nimeni nu a schimbat nimic, singura lege data muta responsabilitatea unui eventual dezastru, la noi, consumatorii. Este vina noastra ca circulam pe strada, este vina noastra ca mergem la spectacole, este vina noastra ca iesim la o bere.Platiti-va taxele si impozitele, statul vegheaza", incheie Eugen Iancu.Decizia este definitiva. Sentinta poate fi contestata, insa, in faza de apel a procesului, odata cu fondul dosarului.Asadar, institutiile statului nu vor participa la plata despagubirilor acordate victimelor, daca instanta va decide ca se impun astfel de daune.I.O.