Procesul Colectiv ar putea fi reluat de la zero. Eugen Iancu: Justitia e precum statul roman - corupta, lasa, criminala

Reactia vine dupa ce judecatorul Valeriu Terceanu de la Tribunalul Bucuresti, cel care urma sa solutioneze Dosarul Colectiv, a facut cerere de pensionare, ceea ce inseamna ca procesul s-ar putea relua de la zero."Justitia in Romania nu este nici oarba, nici dreapta.Citesc despre drept; "dreptul este arta binelui si a echitatii". Oare ce naiv a putut gandi asta?Ai un dezastru cu 64 de morti si o suta de grav raniti, iar tu justitie, de la procurori la judecatori, ne demonstrezi zilnic ca esti asemeni statului roman; corupt, las, criminal", a scris pe Facebook Eugen Iancu Judecatorul Valeriu Terceanu a depus o cerere de eliberare din functie prin pensionare , iar plenul Consiliului Superior al Magistraturi urmeaza sa discute solicitarea magistratului pe 24 iulie.In cazul in care CSM decide pensionarea lui Valeriu Terceanu, intregul dosar se va relua de la zero, iar probele vor fi readministrate. In esenta, este vorba de declaratiile date de inculpati si martori.Cazul a avut pe rolul Tribunalului Bucuresti aproape 20 de termene si are stabilita urmatoarea infatisare pe data de 10 septembrie. Lipsa de procedura si de aparare, citarea greoaie a partilor si exceptiile de necompetenta care au fost ridicate au dus la trenarea judecatii acestui caz.Procesele se vor relua in baza a doua decizii CEDO, pronuntate in 2014, privind dreptul la un proces echitabil: Emilian Cutean contra Romania si Sorin Beraru contra Romania. Acestea stipuleaza ca deciziile dintr-un dosar ar trebui date de judecatorii care au fost prezenti la procedura si la procesul de administrare a probelor.O situatie similara, celebra, a fost la sfarsitul anului trecut, la Inalta Curte, cand s-a pensionat judecatoarea Ana Maria Dascalu. Atunci, judecarea in mai multe procese, cum ar fi cele care ii vizeaza pe Liviu Dragnea sau Calin Popescu Tariceanu, s-au reluat de la zero.