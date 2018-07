Procesul in cazul Colectiv s-ar putea relua de la zero. Judecatorul a facut cerere de pensionare

Ce se intampla cu dosarul?

Valeriu Terceanu este magistratul care urma sa solutioneze Dosarul Colectiv. Acesta a respins in mai 2018 cererea DNA de introducere a statului roman ca garant al platii daunelor. Solicitarea a fost facuta anul trecut, in luna septembrie.Procurorii au sustinut, in cererea inaintata judecatorilor, ca statul, prin Ministerul Finantelor, trebuie sa "garanteze realizarea efectiva si rapida a drepturilor patrimoniale legitime ale persoanelor afectate, parti vatamate, parti civile mostenitori/succesori ai celor decedati in tragedia din Clubul Colectiv".Valeriu Terceanu a fost casatorit cu fosta judecatoare Geanina Teodorovici, condamnata la 8 ani pentru coruptie, pentru ca a primit spaga de la fratii Victor si Ioan Becali. Geanina Teodorovici s-a recasatorit in acest an, cu doar cateva zile inainte sa primeasca o condamnare definitiva de 7 ani de inchisoare cu executare.In cazul in care CSM decide pensionarea lui Valeriu Terceanu, intregul dosar se va relua de la zero, iar probele vor fi readministrate. In esenta, este vorba de declaratiile date de inculpati si martori.Cazul a avut pe rolul Tribunalului Bucuresti aproape 20 de termene si are stabilita urmatoarea infatisare pe data de 10 septembrie . Lipsa de procedura si de aparare, citarea greoaie a partilor si exceptiile de necompetenta care au fost ridicate au dus la trenarea judecatii acestui caz.Procesele se vor relua in baza a doua decizii CEDO, pronuntate in 2014, privind dreptul la un proces echitabil: Emilian Cutean contra Romania si Sorin Beraru contra Romania. Acestea stipuleaza ca deciziile dintr-un dosar ar trebui date de judecatorii care au fost prezenti la procedura si la procesul de administrare a probelor.O situatie similara, celebra, a fost la sfarsitul anului trecut, la Inalta Curte, cand s-a pensionat judecatoarea Ana Maria Dascalu. Atunci, judecarea in mai multe procese, cum ar fi cele care ii vizeaza pe Liviu Dragnea sau Calin Popescu Tariceanu, s-au reluat de la zero.