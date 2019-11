Procurorii cer cate 12 ani de inchisoare pentru patronii clubului Colectiv

Ziare.

Reprezentantul Ministerului Public a solicitat, miercuri, pedepse de cate 12 ani pentru patronii clubului Colectiv - George Alin Anastasescu, Paul Gancea si Cristian Mincu - pentru ucidere din culpa in forma agravata.Pentru administratorul firmei care a montat artificiile, Daniela Nita, pedeapsa propusa este mai mare, de 14 ani de detentie, deoarece se adauga acuzatia de distrugere de probe.Procurorul a solicitat instantei pentru ceilalti 2 artificieri cate 12 ani de detentie.Luni, in prima zi de dezbateri, procurorii au cerut pedepse orientate spre maximum pentru fostul primar Cristian Popescu Piedone si pentru alte foste angajate ale Primariei Sectorul 4, pentru abuz in serviciu si complicitate la abuz in serviciu. Pedeapsa maxima e de 15 ani.Fostul primar al Sectorului 4 a declarat, in fata instantei, ca se considera nevinovat.