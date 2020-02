Senat: Tratamentul victimelor din Colectiv va fi suportat de stat. Pe viata!

Ziare.

Cu unanimitatea voturilor senatorilor prezenti (111) a fost adoptata propunerea legislativa initiata de un grup de senatori PNL, USR, UDMR si ALDE pentru modificarea si completarea articolului 1 din OUG nr. 56/2015 privind plata tratamentului medical in strainatate al persoanelor a caror stare de sanatate a fost afectata in urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs in clubul Colectiv.Prin acest act normativ se aproba plata din bugetul Ministerului Sanatatii a cheltuielilor aferente oricaror tratamente medicale necesare, pe o perioada nelimitata, in tara si strainatate, atat in spitale private cat si de stat, la medici si terapeuti independenti, in regim ambulatoriu, sau cu internare si in orice alta forma.Victimele beneficiaza de tratamente medicale pe intreaga durata a vietii, daca acestea sunt in legatura de cauzalitate directa cu evenimentul din 30 octombrie 2015.Legea are un caracter ordinar si a fost adoptata de Senat ca prima Camera sesizata.