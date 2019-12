Sentinte dure in dosarul Colectiv: Piedone - 8 ani jumatate de inchisoare, patronii clubului - cate 11 ani si 8 luni, iar doi capitani ISU - 9 ani si 2 luni

Daune de 50 de milioane de euro

In acelasi dosar, patronii clubului Colectiv, Anastasescu George Alin, Gancea Paul-Catalin si Costin Mincu, au primit fiecare cate o pedeapsa de 11 ani si 8 luni inchisoare., sef al Serviciului autorizari comerciale din Sectorul 4 - 7 ani de inchisoare., consilier superior in cadrul Serviciului autorizari comerciale din Sectorul 4 - 7 ani de inchisoare., referent superior in cadrul Serviciului autorizari comerciale din Sectorul 4 - 3 ani de inchisoare sub supraveghere si obligatia de a presta munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 90 de zile lucratoare, in cadrul ADP Sector 4 si Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Sector 4 Bucuresti., administratorul firmei Golden Ideas Fireworks Artists, care a furnizat artificiile din clubul Colectiv - 12 ani si 8 luni de inchisoare., actionar in cadrul firmei Golden Ideas Fireworks Artists, care a furnizat artificiile din clubul Colectiv - 3 ani si 6 luni de inchisoare., pirotehnist - 9 ani si 8 luni de inchisoare., pirotehnist - 10 ani de inchisoare.capitan ISU - 9 ani si 2 luni inchisoare., capitan ISU (in rezerva) - 9 ani si 2 luni inchisoare.: 470 zile amenda, cu o suma corespunzatoare de 5.000 lei pentru ziua amenda., care a furnizat artificiile din clubulColectiv, 470 zile amenda, cu o suma corespunzatoare de 5.000 lei pentru ziua amenda.Inculpatii si societatile implicate in acest caz, dar si partile responsabile civilmente Unitatea Administrativ Teritoriala-Subdiviziunea Administrativ Teritoriala Sector 4 (in solidar cu inculpatii Popescu Cristian Victor Piedone,Iofciu Aurelia,Ganea Luminita Larisa), Inspectoratul Pentru Situatii De Urgenta "Dealu Spirii" Bucuresti-Ilfov (in solidar cu inculpatii Radu Antonina si Matei George-Petrica) trebuia sa plateaca daune morale in valoare de 50 milioane de euro catre ranitii si urmasii victimelor din Colectiv.De asemenea, acestia trebuie sa plateasca aproximativ 8 milioane de lei costurile ingrijirilor medicale si transportului.Lista intreaga a celor care urmeaza sa primeasca daune morale in minuta instantei.Initial, instanta stabilise ca termen pentru a se pronunta in dosar data de 9 decembrie , insa a decis sa amane luarea unei decizii cu inca o saptamana.Dosarul a fost trimis in instanta in aprilie 2016, initial la Judecatoria Sectorului 4, procesul fiind apoi mutat la Tribunalul Bucuresti. La dosarul principal au fost atasate alte doua intocmite de DNA.Doi ani, procesul a fost blocat pe chestiuni de procedura, iar judecatorul desemnat initial sa se ocupe de acest caz a iesit la pensie, fiind inlocuit in octombrie 2018 de Mihai Balanescu. Noul judecator a promis ca va grabi solutionarea dosarului si a reusit intr-un an sa audieze sute de martori si victime.