Slujbe de pomenire la biserica Sfantul Nicolae - Brosteni si in fata fostului club Colectiv

Reprezentantii Patriarhiei au transmis ca, intrucat in 30 octombrie se implinesc patru ani de la tragicul eveniment din clubul Colectiv, Arhiepiscopia Bucurestilor va organiza savarsirea unei slujbe de pomenire, miercuri, la biserica Sfantul Nicolae - Brosteni din Bucuresti.Astfel, de la ora 8:30 a inceput slujba Sfintei Liturghii in biserica parohiei Sfantul Nicolae - Brosteni, iar de la ora 10:00 - Slujba parastasului, care va fi savarsita in curtea bisericii Sfantul Nicolae - Brosteni, la monumentul edificat in memoria tinerilor de catre Arhiepiscopia Bucurestilor, la initiativa PF Daniel.De la ora 12:00, o alta slujba de parastas va fi savarsita in fata fostului club Colectiv, de un sobor de preoti.In seara de 30 octombrie 2015, cateva sute de tineri se aflau in clubul Colectiv din fosta fabrica Pionierul din Bucuresti, unde asistau la concertul trupei rock Goodbye to Gravity, care isi lansa albumul "Mantras of War". La ora 22:32, in timpul concertului, a izbucnit un incendiu din cauza unor artificii de pe scena, iar focul s-a extins rapid, in cateva secunde.In acea noapte, 27 de tineri si-au pierdut viata, iar alti 162 au fost raniti si transportati la 11 spitale din Bucuresti. In saptamanile care au urmat, 37 dintre supravietuitori au murit in spitale. In vara anului trecut, un alt supravietuitor din Colectiv, a carui prietena si-a pierdut viata in incendiu, a murit. Supravietuitorii inca se lupta cu ranile, cu operatiile si cu cosmarurile.