Supravietuitor din Colectiv: O fata a fost lasata sa agonizeze o ora si jumatate pe caldaram. Pompierii n-au lasat doctorii sa vina

Ziare.

com

Tanarul este convins ca unele dintre victimele din acea seara ar fi putut fi salvate.El a povestit ca EKG-ul pe care il avea pe piept o fata prezenta "activitate cardiaca"."Acel EKG este facut la ora 23:57. Nu este nicio explicatie. Fata aia a fost lasata sa agonizeze o ora si jumatate, cel putin. Se poate ca intre victimele lasate pe caldaram sa mai fi fost persoane in viata, care au fost lasate acolo", a spus Adrian Albu la Digi24."Pompierii au venit acolo si n-au lasat doctorii sa vina sa-i ajute. Pentru ca n-au stiut, nu le-a spus nimeni. Coordonatorul avea treaba sa vorbeasca la telefon. De-aia eu am ajuns cu masina particulara la spital. De-aia multi au ajuns asa", a adaugat Adrian Albu.Tanarul a mentionat ca oamenii au tendinta de a spune ca a fost un soc si ca nimeni nu stia ce sa faca."Oamenii care sunt platiti si sunt intr-o functie pentru asta sunt platiti: ei sa fie primii care au sangele rece sa spuna: tu faci asta, tu faci asta, tu faci asta. Ca sa nu se ajunga la oameni care nu sunt resuscitati, care pleaca pe jos la spital, care se dau jos din ambulanta si se urca intr-o masina privata, cum a fost cazul meu, pentru ca ambulanta sta", a explicat Adrian Albu.Adrian Albu a precizat ca lucreaza la o corporatie care face exercitii de incendiu si ca stie cum trebuie sa se desfasoare o astfel de interventie."Interventia care a fost facuta dupa evacuare in cel mai bun caz se poate numi 'praf'. Pentru ca nu s-a facut o resuscitare, niciunul dintre ranitii din seara aceea, care ulterior au murit, nu a primit o masca de oxigen, sa le spuna: ia si respira, pentru ca aerul pe care l-ai respirat pana acum este infect si e plin de cianuri.Pur si simplu, am fost urcati in ambulante, am fost dusi la spital si asta a fost. Asta nu e interventie in caz de urgenta, desi, teoretic, ei sunt pregatiti, pentru asta fac exercitii", a comentat Adrian Albu.Declaratiile lui Adrian Albu vin la cateva zile dupa ce a fost facuta publica o inregistrare care arata modul haotic in care au actionat echipajele ISU.