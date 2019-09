Supravietuitorii din Colectiv cer sa le fie decontat tratamentul pe viata, oriunde in lume: Statul a contribuit la producerea incendiului

Tratament decontat pe viata

va solicitam sa ne asigurati sprijin pe viata, prin plata tuturor tratamentelor, interventiilor chirurgicale, procedurilor de recuperare etc - atat de natura functionala, cat si de imbunatatire a aspectului cicatricilor - in strainatate (pe toate teritoriile lumii, EU si non-EU) si in tara, atat in ambulatoriu cat si cu internare si in orice alta forma necesara, in institutii medicale de stat si in cele private, precum si la terapeuti sau medici independenti

In acest moment, putem sa beneficiem de plata tratamentelor doar pana la sfarsitul anului 2020

Cei mai multi dintre noi am suferit deja zeci de interventii chirurgicale in doar 4 ani, pentru ca ne grabim sa nu ne prinda 2020 cu ele nefacute

Statul e responsabil

statul roman a contribuit, prin institutiile sale, la producerea incendiului din clubul Colectiv si, ulterior, la decese si la sechelele permanente pe care le avem

infectiile nosocomiale dobandite ca urmare a conditiilor precare din spitale (lipsa saloanelor de specialitate, lipsa paturilor pentru arsi, nerespectarea normelor elementare de igiena, igienizarea cu substante diluate a mediului spitalicesc etc)

infectii a caror realitate a fost ascunsa, iar apoi dezvaluita tardiv; infectii din cauza carora vindecarea s-a produs defectuos si a rezultat in cicatrici hipertrofice sau keloide si, nu in ultimul rand, infectii din cauza carora s-a murit

ingrijirea sub standarde primita in spitale, cu metode uneori barbare de tratament cum ar fi baile fara analgezie, analgo-sedare sau anestezie si multe alte proceduri necorespunzatoare

intarzierea acordarii tratamentului de specialitate prin inactiune sau actiune tardiva referitor la transferuri

denaturarea adevarului privind situatia noastra medicala si ceea ce implica tratamentul corect si complet

consideram ca acordarea sprijinului financiar pe viata pentru tratamentele noastre, constituie indeplinirea unei datorii legale si morale, un gest firesc

am fost de doua ori victime: o data ale coruptiei care a permis functionarea neconforma a clubului si apoi ale sistemului medical nepregatit, condus de autoritati mincinoase si iresponsabile ale caror actiuni au contribuit la inrautatirea starii noastre de sanatate si a prognosticului pe termen lung, precum si la decesele survenite

Incendiul a ars fatadele false, dezvaluind ce-i mai urat in Romania

Acestia cer ca pe toata durata vietii sa le fie decontate interventiile si tratamentele de care au nevoie, considerand ca este obligatia statului care, prin coruptie, ignoranta si minciuna a contribuit si la incendiul care a curmat 64 de vieti, dar si la inrautatirea ranilor cu care se lupta si acum, la aproape 4 ani distanta, supravietuitorii."Acum aproximativ 4 ani, vietile noastre, ale ranitilor in incendiul din clubul Colectiv, s-au schimbat pentru totdeauna., ne-a afectat grav si ireversibil atat din punct de vedere fizic, cat si psihic. 64 dintre oamenii dragi noua au plecat dintre noi prin, pierderi irecuperabile ce ne-au lasat cu o uriasa durere care nu va trece niciodata.Astfel, din pacate, suntem marcati pe viata de cele petrecute in noaptea de 30 octombrie 2015, dar si de ceea ce s-a intamplat ulterior in spitale:La 4 ani de la tragedia din Colectiv, trupurile noastre nu s-au refacut dupa ranile suferite, si, conform actelor medicale primite de la medicii curanti, nici nu se vor mai reface vreodata, deoarece arsura este oricum o boala cronica iar sechelele noastre postcombustionale, de o severitate neobisnuita, agravata de toate viciile de tratament descrise mai sus, sunt permanente si vor necesita atentie medicala pe viata.Intrucat calitatea tratamentului din faza critica, adica din prima luna dupa arsura, este vitala pentru evolutia ulterioara a sechelelor si stabileste sansele de recuperare a acestora, noi am ratat, din motivele deja enuntate, acest start si am pornit in lungul drum spre vindecare cu tesut cicatrizat defectuos, bolnav, imposibil de reparat intr-o perioada limitata de timp", isi incep semnatarii apelul.Acestia arata in continuare ca pe tot restul vietii vor avea nevoie de interventii chirurgicale de reconstructie, regrefare si de imbunatatire a aspectului cicatricilor,, proceduri de recuperare medicala si de tratamente de specialitate, lipsa lor riscand complicatii grave ce ar putea duce la moarte."Lipsa acestor interventii, proceduri si tratamente va duce la handicapuri si complicatii serioase cum ar fi deteriorarea severa a starii cicatricilor, ajungand pana la pierderea definitiva a functionalitatii, dobandirea de ulcere maligne si aparitia a diverse tipuri de cancere de piele greu tratabile sau incurabile", arata supravietuitorii.Astfel, ei cer sa le fie decontate toate procedurile pe care le fac pentru a-si asigura supravietuirea oriunde in lume, nu doar in tara sau in spatiul european."Avand in vedere natura permanenta, complexa si severa a sechelelor noastre, nevoia de a le repara, ingriji si monitoriza pe perioada intregii vieti prin operatii si protocoale complexe de tratament, dar si modul in care am dobandit aceste leziuni si factorii care au contribuit la inrautatirea lor, descrisi mai sus,, legate de accidentul din data de 30 octombrie 2015, produs in clubul Colectiv., ceea ce se arata a fi totalmente insuficient. Mai mult, limitarea temporala a acordarii sprijinului ne creeaza foarte mult stres emotional si ne obliga sa facem ceea ce putem numi un 'maraton' de operatii complexe ce necesita anestezie totala, lucru care ne afecteaza serios sanatatea.Acest lucru are consecinte nefaste asupra sanatatii noastre fizice si mintale si creste riscul de complicatii serioase care se pot petrece in timpul anesteziei, ducand chiar pana la deces. De asemenea, pentru a obtine rezultate optime de pe urma operatiilor este ideal sa existe pauze de cateva luni, sau uneori de cativa ani intre interventii, pauze pe care noi nu ni le permitem din cauza acestei limitari temporale. Din moment ce sechelele noastre sunt permanente si nu pot fi tratate corespunzator intr-o perioada limitata de timp, este firesc ca perioada in care ni se acorda sprijin sa fie nelimitata. Asa cum boala noastra este pe toata viata, avem nevoie ca si tratamentul sa fie la fel", explica supravietuitorii.Ei arata ca responsabilitatea pentru pierderile de vieti si suferintele celor care au scapat apartine statului."In ceea ce ne priveste insa,, prin:Toate acestea justifica demersul pe care il facem acum. Mai mult, faptele descrise constituie, de asemenea, incalcari ale legislatiei internationale in vigoare in ceea ce priveste drepturile pacientului de a beneficia de ingrijire optima. Astfel,, ca urmare a suferintei pe care am indurat-o din pricina viciilor de sistem responsabile pentru sechelele permanente cu care ne confruntam si un ajutor care sa ne sustina in eforturile noastre de a reveni la o stare cat mai apropiata de normal", se mai arata in scrisoarea deschisa.Supravietuitorii explica faptul ca, daca autoritatile nu ar fi spus ca "au de toate" si s-ar fi asigurat ca ei sunt tratati corespunzator, ar fi trebuit sa suporte mult mai putine interventii si tratamente in ultimii ani."Insa pentru ca, suntem marcati pentru totdeauna de repercusiuni de o severitate coplesitoare, atat in plan fizic, cat si sufletesc".In final, ei spun ca incendiul a aratat adevarata fata a Romaniei, una urata, iar autoritatile sunt responabile de ea."Stimata doamna prim-ministru Dancila, stimata doamna ministru Pintea, stimate autoritati ale statului roman, ne-am fi dorit ca o asemenea petitie sa nu fie vreodata necesara. Nici in cel mai urat cosmar nu ne-am inchipuit ca ne vom vedea trupul facut cenusa si oamenii dragi disparuti dintre noi intr-un mod atat de cumplit, in flacari sau consumati de infectii in spitale necorespunzator dotate. Intr-o Romanie corecta, nu ideala, ci doar 'curata', am fi fost mai intregi si mai completi cu 64 de suflete.Insa, din pacate, Romania reala este alta decat cea in care credeam in noaptea de 30 octombrie 2015.. Cu toate acestea, avem nadejdea ca, prin demersuri comune, care ne privesc atat pe noi, cat si pe toti arsii nestiuti din tara, a caror cauza anonima a capatat un chip odata cu accidentul nostru, vom reusi sa imbunatatim semnificativ calitatea vietii tuturor celor care au cicatrici ca ale noastre pe trup.Ceea ce cerem acum pentru noi este o forma de a tine sub control un rau cumplit care putea fi evitat, dar care a lasat si lasa in continuare urme mult prea adanci pentru a fi sterse de timp.Ceea ce am cerut in intalnirile noastre din grupul de lucru de la Minister desfasurate pe parcursul ultimului an pentru toti pacientii cu arsuri din Romania - mecanismul de transfer in strainatate, completarile la OMS 476 - este necesar pentru ca sa nu ajunga si alti oameni in situatia in care suntem noi acum", se incheie scrisoarea deschisa.Documentul este semnat de Christian Alban-Popescu, Adrian Albu, Mihai Anghel, Adina Apostol, Laura Belu, Alexandra Furnea, Andrei Galut, Mihai Grecea, Hani Haifawi, Flavia Lupu, Andrada Mihailescu, Bogdan Molesag, Ancuta Morarasu, Alexandra Nicula, Mariana Oprea, Alexandru Penescu, Liviu Popescu, Mirela Socol, Cristina Tartau si Alice Tiaru.Alexandra Furnea, unul dintre supravietuitori, a postat si imagini din arhiva personala a ranitilor (fotografii din ultimii ani, de la operatiile suferite). Ele pot fi vazute pe pagina persoanala de Facebook a Alexndrei Furnea