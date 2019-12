Tribunalul Bucuresti ar putea da o prima sentinta in dosarul Colectiv

Ziare.

com

Initial, instanta stabilise ca termen pentru a se pronunta in dosar data de 9 decembrie , insa a decis sa amane luarea unei decizii cu inca o saptamana.Decizia nu va fi definitiva.Dosarul a fost trimis in instanta in aprilie 2016, initial la Judecatoria Sectorului 4, procesul fiind apoi mutat la Tribunalul Bucuresti. La dosarul principal au fost atasate alte doua intocmite de DNA.Doi ani, procesul a fost blocat pe chestiuni de procedura, iar judecatorul desemnat initial sa se ocupe de acest caz a iesit la pensie, fiind inlocuit in octombrie 2018 de Mihai Balanescu. Noul judecator a promis ca va grabi solutionarea dosarului si a reusit intr-un an sa audieze sute de martori si victime.La terminarea procesului, procurorii au cerut condamnarea celor trei patroni ai clubului Colectiv - Alin George Anastasescu, Paul Gancea si Costin Mincu - la cate 12 ani si 10 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de ucidere din culpa in forma agravanta, vatamare corporala din culpa in forma agravanta si neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca.Procurorii au mai solicitat ca Daniela Nita - patroana firmei de artificii Golden Ideas Fireworks Artists - sa fie condamnata la 14 ani si 6 luni inchisoare, iar pirotehnistii Viorel Zaharia si Marian Moise - la cate 12 ani si 10 luni inchisoare. De asemenea, Cristian Nita sa fie condamnat la cinci ani inchisoare pentru tainuirea unor probe.De asemenea, reprezentantii Parchetului au cerut aplicarea unor amenzi maxime pentru SC Colectiv Club SRL si SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL, acuzate de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa.Procurorii au mai cerut condamnarea fostului primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone la 15 ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in legatura cu eliberarea autorizatiilor de functionare pentru clubul Colectiv. Aceeasi pedeapsa a fost ceruta pentru trei functionari din Primarie - Aurelia Iofciu (sef al Serviciului autorizari comerciale), Larisa Luminita Ganea (consilier superior), Ramona Sandra Motoc (referent superior).In plus, DNA a solicitat ca cei doi pompieri implicati in acest caz, Antonina Radu si George Matei, sa fie condamnati pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave si uzurpare de calitati oficiale, urmand ca pedepsele sa fie orientate spre maximum prevazut de legea penala, care este de 15 ani.Partile civile din dosar - familiile celor decedati, dar si persoanele ranite - au solicitat ca inculpatii sa plateasca, in solidar cu institutii publice, printre care si Primaria Sectorului 4, despagubiri uriase, care se ridica la sute de milioane de euro.