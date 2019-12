Ana Blandiana, decorata de Iohannis: Ultimii nostri 30 de ani nu au fost niste ani liberi

Ziare.

"Cea mai mare realizare a comunismului a fost distrugerea memoriei, a fost crearea omului fara memorie, a omului nou, a omului cu creierul spalat, care nu isi mai aducea aminte nici ce a fost, nici ce a avut, nici ce a facut, in felul acesta, distrugandu-se memoria.'Libertatea este dreptul de a nu minti', spunea Albert Camus, si in pofida faptului ca astazi se implinesc 30 de ani de cand am capatat libertatea, prin aceasta definitie, ultimii nostri 30 de ani, post-comunism, nu au fost niste ani liberi, pentru ca au avut prioritate minciunile, nu adevarurile istoriei noastre", a declarat Ana Blandiana, sambata, la primirea decoratiei.Ana Blandiana a afirmat ca acest moment ar trebui considerat "inceput al intoarcerii din infern", care are legatura si cu ultimele alegeri, castigate de Klaus Iohannis."Sunt mandra ca primim, astazi, aceasta decoratie. As vrea sa mentionez ca nu sunt mandra doar pentru memorialul Sighet, ci mai ales ca prin dumneavoastra, statul roman a ajuns, in sfarsit, sa inteleaga ca trebuie sa fie mandru ca in Romania a fost creat primul memorial al victimelor comunismului. (...) Va propun sa consideram acest moment ca un inceput al intoarcerii din infern, un inceput care are legatura cu ultimele alegeri, cu faptul ca nu numai dumneavoastra ati trecut public un examen, ci si poporul la fel", a mai declarat aceasta.Ana Blandiana, a primit decoratie, ca presedinte fondator al Memorialului Victimelor Comunismului si al Rezistentei Sighet - Ordinul Cultural in grad de Cavaler, categoria E "Patrimoniul cultural national", Memorialul Victimelor Comunismului si al Rezistentei Sighet.Presedintele Klaus Iohannis a decorat, sambata, mai multe personalitati care au avut un rol determinant in lupta impotriva comunismului, printre care Ana Blandiana si Octav Bjoza . "Va chem sa fiti alaturi de mine in aceasta revolutie pasnica a sperantei", a spus Iohannis.