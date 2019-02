Apel adresat rudelor detinutilor politici decedati la Tirgu Ocna si Periprava de catre Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului

realizarea testelor ADN pentru persoanele decedate in vederea identificarii acestora

Apelul vine in contextul in care la Sectia Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie se afla in lucru doua dosare deschise in urma unor sesizari inaintate de IICCMER."In urma cercetarilor arheologice efectuate pana in prezent. Ramasitele pamantesti recuperate se afla depuse pentru analize si examinari de specialitate la Institutele de Medicina Legala din Iasi si Bucuresti.Cea mai importanta procedura medicala este reprezentata de. Pentru ca acest lucru sa fie posibil, este necesara recoltarea unor probe comparative pentru stabilirea ADN-ului de la rudele si urmasii in viata ai victimelor. Costurile pentru aceste analize revin in sarcina statului", se precizeaza intr-un comunicat remis luniPrin urmare, IICCMER lanseaza un nou apel catre "persoanele care au avut in familie detinuti politici decedati la Tirgu Ocna si Periprava, precum si catre orice persoana care are cunostinta despre astfel de rude" sa contacteze fie institutia, fie direct pe Gheorghe Petrov, organizatorul si responsabilul cercetarilor arheologice, in vederea informarii privind procedurile legale ce trebuie urmate.C.B.